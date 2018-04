Três aviões divergiram esta quinta-feira do Aeroporto da Madeira Cristiano Ronaldo devido aos fortes ventos registados em Santa Cruz, confirmou à Lusa fonte aeroportuária.

Um avião da TAP proveniente de Lisboa regressou à capital; outro avião da TAP, também proveniente de Lisboa, divergiu para a ilha do Porto Santo; e um da Thomson Airways, oriundo de Birmingham (Inglaterra), divergiu também para a ilha do Porto Santo.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou esta quinta-feira o arquipélago da Madeira sob aviso meteorológico laranja (o segundo nível mais grave) para agitação marítima (prevêem-se ondas de cinco a 11 metros na costa norte da ilha da Madeira e no Porto Santo). Há também aviso amarelo (o terceiro mais grave) para vento, abrangendo as costas sul e norte e as zonas montanhosas. Estão previstas rajadas entre os 75 e os 100 quilómetros/hora.

Os avisos estendem-se até às 09h00 de terça-feira.

Segundo o site Porto Santo Line, o navio "Lobo Marinho" realizou a viagem das 08h00 entre a Madeira e o Porto Santo.

