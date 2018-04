Todos os militares constituídos arguidos no âmbito da investigação ao Curso 127 dos Comandos, no qual morreram dois recrutas em 2016, vão a julgamento. A decisão foi anunciada nesta segunda-feira de manhã pela juíza Isabel Sesifredo.

A juíza do Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa entende que os indícios de crime são fortes e deu razão à procuradora do Ministério Público que acusou os 19 arguidos por crimes estritamente por serem cometidos por militares contra militares, pondo em causa os interesses da defesa militar. Sendo crimes militares, as penas de prisão são mais gravosas.

Entre os 19 arguidos acusados de abuso da autoridade por ofensa à integridade física, no processo-crime relativo às mortes no Curso 127 dos Comandos, em Setembro de 2016, sete militares incorrem em penas de prisão mais graves (se forem condenados) porque a eles é imputado esse crime como tendo resultado nas mortes. Entre esses sete, estão o médico e o enfermeiro, além do director do curso, tenente-coronel Mário Maia, o comandante de formação (responsável por todos os instrutores) capitão Rui Passos Monteiro, o capitão-médico do curso Miguel Onofre Domingues, o enfermeiro, sargento João Coelho, o comandante e o encarregado da instrução do grupo de graduados – no qual estava Hugo Abreu –, o tenente Hugo Pereira, sargento Ricardo Rodrigues e o comandante do grupo em que estava Dylan da Silva, o tenente Miguel Almeida.

O “consentimento” surgiu como uma das linhas da defesa dos advogados de alguns dos 11 arguidos que requereram a abertura da instrução do processo relativo às mortes dos recrutas Hugo Abreu e Dylan da Silva, de 20 anos. Ao participarem no curso de Comandos e na Prova Zero, a primeira da instrução iniciada a 4 de Setembro de 2016, todos os recrutas “consentiram” os exercícios militares, disseram os advogados.

“Os homens são levados ao limite das suas forças físicas, até entrarem em exaustão, antes de serem conduzidos para uma simulação de combate”, expôs o advogado Varela de Matos em representação de quatro instrutores.

Varela de Matos invocou ainda o facto de os instruendos serem “todos voluntários”, signatários de “um termo de responsabilidade” e informados “sobre as características e dureza” do treino. Alexandre Lafayette, também advogado, disse que “as acções de treino são, a priori, consentidas pelos instruendos que bem sabem o que vão encontrar”.

