O número de alunos ciganos nas escolas duplicou nos últimos 20 anos, disse nesta segunda-feira o ministro da Educação, destacando o aumento significativo da participação das crianças ciganas no pré-escolar, "fundamental para percursos de sucesso escolar".

O Ministério da Educação divulgou nesta segunda-feira o estudo O perfil escolar da comunidade cigana, que caracteriza estes alunos matriculados no ano lectivo 2016/2017 em escolas públicas.

PUB

"Pela primeira vez, desde os anos 90, o Ministério da Educação teve a preocupação de entender como estamos relativamente às comunidades ciganas e à sua escolarização", disse o ministro da Educação, no final de uma visita à Escola Básica de Coruche, que considerou um "exemplo de integração".

PUB

Relativamente aos últimos números conhecidos, "é importante ver que temos o dobro de estudantes" ciganos, salientou Tiago Brandão Rodrigues, que foi recebido na escola com danças e cantares ciganos protagonizados por alunos da escola.

"Por outro lado, e de forma significativa, vemos que o pré-escolar, que é absolutamente fundamental para percursos de sucesso escolar, tem cada vez mais alunos das comunidades ciganas", realçou.

Também se assistiu a um aumento no número de estudantes no terceiro ciclo e no secundário: "Ainda sendo preocupante, porque sabemos que existe um conjunto de estudantes que não faz todo o percurso da escolaridade obrigatória, temos um número significativo de estudantes a fazê-lo e em paridade entre rapazes e raparigas".

Isto significa que o abandono escolar das raparigas das comunidades ciganas "não é uma inevitabilidade", frisou.

Presente na visita, a secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade congratulou-se com estes dados, mas disse que ainda "há muito a fazer na melhoria da condução das raparigas e das mulheres nas comunidades ciganas".

Para isso, a Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação tem "medidas concretas para intervir sobre esta realidade das raparigas e mulheres ciganas no domínio da educação", para "as capacitar, apoiando diversos projectos de empoderamento e capacitação das raparigas e mulheres ciganas", disse Rosa Lopes Monteiro.

Para o ministro, a Escola Básica de Coruche é um exemplo de integração para o qual contribuiu o "projecto fantástico" as "salas de vidro", onde a comunidade cigana vai cada vez mais à escola e a escola "vai às comunidades ciganas" fazer um "trabalho sério, pedagógico" e de integração no pré-escolar, mas não só.

Também faz um trabalho de articulação nos outros níveis de ensino para "combater o insucesso e acima de tudo promover o sucesso escolar das crianças ciganas a aumentar o nível de equidade".

"Muita retenção" nestas comunidades

"Quando comparamos o insucesso escolar que existe nas comunidades ciganas" com outras comunidades com o mesmo nível socioeconómico, "entendemos que não existe de todo um número mais preocupante nas comunidades ciganas", salientou.

Considerando preocupante o facto de ainda existir "muita retenção" nestas comunidades, o ministro disse que é necessário um trabalho conjunto para a combater e "compensar, quando é necessário, com a acção escolar e com outros mecanismo de integração e de inclusão na escola".

Durante a visita, integrada nas comemorações do Dia Internacional das Comunidades Ciganas, Tiago Brandão Rodrigues, falou com os alunos das várias salas de aulas e pintou com eles um desenho que lhes pediu para colocar no seu gabinete do Ministério da Educação.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No final da visita, disse que esta escola, com 300 alunos, 50 dos quais da comunidade cigana, é um exemplo onde "a integração e a inclusão acontece em em plenitude e onde as comunidades ciganas estão completamente integradas".

Representa um "esforço da autarquia, do Ministério da Educação e da comunidade, para que a comunidade cigana faça comunidade com a escola".

PUB