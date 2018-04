Duas pessoas foram dadas como desaparecidas estas segunda-feira de manhã na Praia do Meco. Há ainda uma terceira vítima que foi retirada dentro de água em paragem cardio-respiratória, confirmou ao PÚBLICO fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Setúbal, que adiantou que o alerta foi dado às 11h51.

De acordo com fonte do INEM, no local estão elementos dos bombeiros voluntários de Sesimbra e ainda a viatura médica de emergência (Vmer) do hospital de Setúbal. Ainda não há indicação sobre as idades e as nacionalidades das vítimas.

A informação disponível neste momento dá conta que o alerta que chegou às autoridades referia três vítimas dentro de água, tendo uma delas sido retirada em situação de paragem cardio-respiratórias. As outras duas ainda estão dadas como desaparecidas.

No local estão também meios da polícia marítima, como indicou a própria ao PÚBLICO, a fazer "acções de busca e salvamento". De acordo com a SIC Notícias foi mobilizado para a praia um helicóptero da Força Aérea.

