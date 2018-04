Neste episódio, estivemos na Conferência Ulisses, em Lisboa, a falar sobre Portugal e a União Europeia.

PUB

Com a participação do comissário da conferência, Rui Tavares, da deputada do PS e antiga secretária de Estado dos Assuntos Europeus Margarida Marques, da deputada do CDS Ana Rita Bessa, e do antigo ministro-adjunto e do Desenvolvimento Regional do Governo PSD/CDS liderado por Pedro Passos Coelho, Miguel Poiares Maduro.

Subscreva o programa Poder Público no iTunes, SoundCloud, Spotify e nas aplicações para podcasts. Descubra outros programas em publico.pt/podcasts.

PUB

PUB