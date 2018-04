O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas começa esta terça-feira uma visita de quatro dias a Moçambique, onde realizará contactos com os emigrantes e membros do Governo moçambicano.

Naquela que será a sua primeira visita a Moçambique, José Luís Carneiro desloca-se à capital, Maputo, e à Beira, e o programa inclui contactos com as comunidades portuguesas, nomeadamente associações e entidades empresariais com ligação a Portugal.

Durante a visita, o governante vai também manter encontros com os membros do Governo moçambicano nas áreas dos Negócios Estrangeiros e da Administração Interna e ainda com o presidente da Câmara da Beira, além de participar em momentos culturais.

Questionado pela Lusa sobre se vai abordar com as autoridades moçambicanas o caso do empresário português Américo Sebastião, raptado em Julho do ano passado, Carneiro disse que sim, mas remeteu mais declarações para depois desses contactos.

Segundo dados do Governo português, residem em Moçambique cerca de 23 mil portugueses.

