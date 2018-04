PSD, CDS e PS, os três partidos querem que a administração da TAP e o ministro do Planeamento e das Infra-estruturas, Pedro Marques, vá ao Parlamento “com carácter de urgência” explicar as razões dos cancelamentos de voos da companhia que têm sido registados nos últimos dias.

Só na última semana, nas contas do deputado social-democrata Paulo Neves, foram cancelados dez voos da TAP com destino ou partida da Madeira. A companhia tem justificado o facto com razões operacionais, que serão motivadas pela recusa dos pilotos em voar nos dias de folga e nas férias.

O PSD reconhece esse direito, mas quer soluções da TAP. “Não é admissível que uma empresa com a responsabilidade de serviço público e, ainda por mais, de capital e administração também pública tenha este tipo de atitude inaceitável para com os passageiros madeirenses ou que se dirigem para a Madeira”, disse o parlamentar, que é um dos três signatários do requerimento entregue esta segunda-feira na Assembleia da República, a pedir a presença na Assembleia da República do conselho de administração da companhia. “Queremos apresentar o nosso mais vivo protesto pelos inaceitáveis e constantes cancelamentos de voos de e para a Madeira”, acrescenta Paulo Neves.

No Funchal, depois de no fim-de-semana o governo regional ter apresentado uma queixa formal tanto à TAP como à EasyJet – as duas companhias que asseguram a ligação diária com o continente –, o vice-presidente do executivo, Pedro Calado, endureceu o discurso. “Os madeirenses não podem estar a ser constantemente prejudicados por questões operacionais da companhia”, disse, revelando ter já pedido uma audiência com Pedro Marques.

Também o CDS quer o assunto esclarecido em São Bento. Os centristas entraram com um requerimento para interpelar o ministro do Planeamento. “É preciso acabar com esta brincadeira, com este desrespeito pelos madeirenses”, repudiou Rui Barreto, que vai levar o caso a Belém. O Governo da República, considera, está a violar a Constituição ao não assegurar a continuidade territorial.

A bancada socialista acompanha estas preocupações e quer ouvir as explicações de Pedro Marques e da administração da TAP. “Queremos saber se não está em causa o cumprimento de serviços públicos mínimos”, adiantou ao final da tarde o vice-presidente do grupo parlamentar do PS em São Bento Carlos Pereira. O deputado madeirense, que assina o documento com a sua congénere açoriana, Lara Martinho, quer saber como o problema será resolvido. “As regiões ultraperiféricas estão completamente dependentes do transporte aéreo, naturalmente que estes cancelamentos repetitivos causam constrangimento e são motivo de preocupação”, nota a deputada dos Açores.

