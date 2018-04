Evocar “o maior luto militar” português desde Alcácer Quibir com os olhos na paz e no futuro da Europa foi o que fizeram ontem os Presidentes da República de Portugal e França e o primeiro-ministro luso, na homenagem aos portugueses mortos na Batalha de La Lys. Não foi em vão, mas a favor dos valores europeus, vincou Marcelo Rebelo de Sousa, na cerimónia no cemitério militar de Richebourg, no norte de França.

PUB

Emmanuel Macron apontou aquele cemitério como “um símbolo de amizade e de solidariedade europeia e não de rancor nacionalista”, manifestando o desejo de que “nunca mais um europeu seja obrigado a tomar as armas e a matar o seu vizinho”.

“Cem anos depois, o contraste entre a Europa de 1918, traumatizada por quatro anos de uma guerra até então incomparável e amputada da sua juventude, e a Europa de 2018, democrática, em paz há mais de 70 anos, deve exaltar as nossas convicções, as nossas ambições europeias. Não podemos habituar-nos a esta Europa em que vivemos como se não fosse o fruto do que construímos no tempo e o fruto do sangue vertido”, defendeu.

PUB

Macron advertiu que essas lições devem ser recordadas “num momento em que a Europa duvida de si mesma” e em que “os seus povos exprimem o medo do futuro colocando-se nas mãos de dirigentes que se alimentam da angústia”. “A Europa deve ser objecto de reformas, trabalhamos nisso e trabalhamos em estreita colaboração com Portugal em muitos projectos da maior importância. Trabalhamos com o conjunto dos nossos aliados”, acrescentou, terminando o discurso com um “Viva Portugal, viva a França e viva a amizade entre Portugal e a França”.

Para Marcelo Rebelo de Sousa, a homenagem constituiu uma “reparação histórica”: “Fez parte da lógica da ditadura apagar a história da Grande Guerra uma vez que ela nasceu largamente de um movimento militar crítico com a situação vivida em Portugal e que não guardou uma boa memória da Grande Guerra e, por isso, em décadas essa memória não foi devidamente prestigiada respeitada e até mesmo contada”, considerou.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Nesse sentido, disse esperar que seja possível, em Novembro, quando se celebra o fim da Primeira Guerra Mundial, “recuperar-se uma tradição que é a homenagem junto do monumento dos heróis da Grande Guerra na Avenida da Liberdade [em Lisboa], com uma grande homenagem militar”.

Mais tarde, em frente ao Monumento aos Mortos portugueses em La Couture, o primeiro-ministro evocou “a paz e a reconciliação entre os povos europeus”. António Costa afirmou, em francês, que é preciso olhar para o futuro tendo em conta “os erros do passado” e lembrou que “os portugueses sofreram no corpo e na alma a violência” da Primeira Guerra Mundial.

“Cem anos depois, celebramos a paz e a reconciliação entre os povos europeus e a sua vontade de construirmos juntos um futuro comum”, afirmou, sublinhando “o profundo reconhecimento” pela presença do presidente francês. António Costa ainda lembrou que “Portugal comprometeu-se a contribuir para a paz” e que respondeu afirmativamente quando a França pediu soldados para a República Centro-Africana, depois dos atentados que sofreu.

PUB