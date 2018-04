Boas notícias sopram de França

PUB

Na busca de restaurar a confiança dos eleitores franceses, numa classe política largamente desacreditada, procurando igualmente acelerar o processo legislativo, Governo e líder do Senado terão alcançado um acordo em que o número de deputados, na Assembleia Nacional e no Senado, sofrerão uma redução da ordem dos 30%.

Defendo, para que Portugal, que o número de deputados da Assembleia da República, e os membros das autarquias, devem ser substancialmente reduzidos, para que os custos do funcionamento das instituições da democracia sejam menos onerosas e as suas decisões sejam também menos burocratizadas e, consequentemente, mais céleres e eficientes.

PUB

No que aos deputados diz respeito, tenho sido menos ambicioso ao propor que a redução seja de 49 parlamentares, não chegando aos 30% da França, ficando pelos 21,3%.

Não sendo ingénuo, não tenho ilusões que os partidos políticos portugueses, por sua iniciativa, alguma vez imitarão os seus colegas gauleses, donde concluir que só forças externas aos partidos poderão reforçar as instituições democráticas, inclusive pela via da economia de custos, terapia que contribuirá para que os recursos estatais sejam orientados para sectores mais carecidos de receitas para o bem-estar dos portugueses, nomeadamente para a saúde, para a educação, para a conservação e manutenção dos equipamentos sociais e outros que, efectivamente, são verdadeiramente alavancas da qualidade de vida dos cidadãos, do desejado funcionamento dos serviços públicos, ou da imagem de um Estado respeitado pelos outros.

No actual quadro político, o Presidente da República deve usar a sua magistratura de influência junto dos líderes partidários sensibilizando-os para a necessidade urgente de seguirem o exemplo dos seus pares parisienses, ou continuaremos a assistir à degradação da imagem da democracia.

A. Álvaro de Sousa, Valongo

Injustiça nos tribunais

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Ultimamente têm decorrido reuniões dos dois sindicatos representativos dos Oficiais de Justiça, o S.F.J. e o S.O.J., com a ministra da Justiça sobre o novo Estatuto. Há duas situações muito injustas, a que quem trabalha nos Tribunais não pode ficar alheio, ou seja, na função de Escrivão Auxiliares e Técnicos de Justiça Auxiliar, há centenas de funcionários com 20 e mais anos de serviço a receberem à volta dos 900 euros líquidos, já com os 10 por cento da recuperação processual incluída.

Em termos de trabalho, um Escrivão Auxiliar tem as mesmas funções que um Escrivão Adjunto, mas os vencimentos são totalmente diferentes a favor dos Adjuntos. Outra situação é a dos Técnicos Operacionais, a maioria a receber menos do que o salário mínimo, uma vez que os vencimentos estão congelados. Por incrível que pareça estas duas situações não foram objecto de propostas dos sindicatos, prevalecendo o silêncio.

Alberto Vieira, Porto

PUB