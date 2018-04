Donald Trump garantiu nesta segunda-feira que todas as opções estão em aberto em Washington para responder ao ataque químico na cidade síria de Douma que tem sido atribuído ao regime de Bashar al-Assad. O Presidente norte-americano garantiu que nas próximas 24 ou 48 horas será tomada uma decisão.

“Vamos tomar uma decisão muito rapidamente, provavelmente até ao final do dia de hoje. Não podemos permitir atrocidades com esta”, disse Trump aos jornalistas antes do início de uma reunião com o seu gabinete.

Considerando o ataque que matou pelo menos 70 pessoas “hediondo”, Trump disse estar em contacto com as suas lideranças militares para perceber quem é o principal responsável: “Se é a Rússia, a Síria, Irão ou se todos eles em conjunto. Vamos perceber e teremos respostas muito em breve”.

O New York Times cita uma fonte oficial da Administração norte-americana para dar conta que a França tem pressionado a Casa Branca a agir. Isto depois de Emmanuel Macron ter falado ao telefone com Trump no domingo, numa conversa onde ambos os líderes concordaram na necessidade de se lançar uma “resposta conjunta forte”, segundo informou um comunicado da Casa Branca.

Questionado sobre a possibilidade de um ataque norte-americano contra as forças de Damasco, tal como aconteceu em Abril do ano passado, também em resposta a um ataque químico, Trump reafirmou que todas as opções estão em cima da mesa.

