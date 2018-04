O parlamento catalão marcou para sexta-feira a sessão destinada a investir Jordi Sànchez como presidente da região autónoma. Porém, Sànchez está em prisão preventiva e cabe ao juiz do Supremo Tribunal Espanhol Pablo Llarena autorizar que o deputado do Juntos Pela Catalunha se desloque da cadeia de Soto del Real ao parlamento de Barcelona.

Roger Torrent, o presidente do parlamento catalão, enviou na manhã desta segunda-feira a Llarena uma carta a pedir a liberdade temporária de Sànchez. "A prisão preventiva não implica a privação do direito ao sufrágio passivo, que inclui necessariamente o direito a ser eleito presidente", diz a carta de Torrent. Impedir a ida do deputado ao parlamento, prossegue, seria "um dano irreparável nos seus direitos políticos".

A sessão, explicam os jornais espanhóis, tem outras incógnitas. Não se sabe se Carles Puigdemont (o anterior presidente catalão, destituído na sequência do referendo de Outubro do ano passado e da declaração de independência que se seguiu, e que foi de seguida suspensa), e o deputado Toni Comín poderão votar. Os seus votos são essenciais à investidura (trata-se de uma segunda votação e basta uma maioria simples de 64 votos; na primeira sessão de investidura a candidatura de Jordi Turull não conseguiu os votos 68 votos necessários devido à abstenção da CUP que dizem só só apoiam Puigdemont).

Puigdemont votou na sessão anterior pois foi aceite que delegasse o seu voto.

O antigo presidente da Catalunha, foi preso na Alemanha a pedido das autoridades espanholas e libertado sob fiança. Viu ser rejeitada na Alemanha a acusação de sedição e, nesta sexta-feira, o tribunal de Schleswig-Holstein, que vai deliberar sobre o caso, questionou o crime de desvio de fundos públicos que é atribuído a Puigdemont e está na base do pedido para que seja entregue a Espanha.

