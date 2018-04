A polícia federal norte-americana fez buscas nesta segunda-feira ao escritório e casa do advogado de longa data de Donald Trump, Michael D. Cohen. De acordo com o New York Times, que avança a notícia, entre os documentos confiscados pelo FBI estão pagamentos a actrizes pornográficas.

Os procuradores federais de Manhattan avançaram com a investigação depois de receberem a indicação de procuradores de Nova Iorque. De acordo com o advogado de Michael Cohen, os procuradores nova-iorquinos terão seguido informações fornecidas pelo procurador especial Robert Mueller, o responsável que lidera o inquérito à alegada interferência russa nas eleições norte-americanas.

Stephen Ryan, advogado de Cohen, considera as buscas ao seu cliente "completamente inapropriadas e desnecessárias".

Entre os "milhares de documentos" fornecidos ao FBI estão e-mails, contratos e declarações de impostos.

Em Fevereiro, Michael Cohen assumiu a responsabilidade por um dos escândalos que tem afectado Donald Trump. Cohen afirmou ter pago do seu próprio bolso 130 mil dólares (105 mil euros) à actriz pornográfica Stormy Daniels, que alegadamente terá tido relações sexuais com o milionário antes de este ser eleito Presidente, mas já depois de estar casado com Melania.

