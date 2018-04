O concurso para aquisição de 15 autocarros eléctricos para a Carris, com o preço base de 11,7 milhões de euros, foi esta segunda-feira publicado em Diário da República.

De acordo com o anúncio, a Carris pretende comprar "15 autocarros standard eléctricos, para serviço público urbano de transporte de passageiros, estação de carregamento eléctrico e serviços de manutenção".

O valor do preço base do procedimento é de 11.704.000 euros e o prazo de execução do contrato é de 16 anos.

As propostas devem ser apresentadas junto da Carris até às 18h de 16 de Maio.

