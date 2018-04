Do terceiro para o primeiro lugar – o restaurante D’Bacalhau já tinha tido um bom resultado no ano passado, na primeira edição do Concurso da Patanisca, mas este ano subiu dois lugares e foi o vencedor, trocando de lugar com a Casa do Bacalhau, no Beato, que passou de primeiro para terceiro. O segundo lugar também mudou de mãos, deixando de pertencer a O Poleiro, de Entrecampos, e passando para o Clube do Peixe, situado próximo da Avenida 5 de Outubro.

Foram dez os restaurantes candidatos cujas pataniscas foram avaliadas pelo júri presidido por Maria de Lourdes Modesto, e que incluía ainda o organizador do concurso, Virgílio Gomes, os especialistas em gastronomia João Cepas, Pedro Sommer Ribeiro e Pedro Cruz Gomes e a jornalista do PÚBLICO Alexandra Prado Coelho.

Para além dos três vencedores, concorreram O Poleiro, a Laurentina - o Rei do Bacalhau, o Sem Dúvida, a Taberna da Rua das Flores, a Varanda de Lisboa Hotel Mundial, o Refúgio dos Sabores e a Casa da Comida. No final, Maria de Lourdes Modesto elogiou a qualidade geral, afirmando ter notado uma melhoria relativamente ao ano passado, embora num ou dois casos as pataniscas tivessem demasiada farinha e uma tivesse excesso de gordura.

