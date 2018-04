“Vários indicadores têm posto Portugal como um país pro-business e o que estamos a fazer com este projecto é avançar ainda mais um passo”, afirmou Manuel Caldeira Cabral, aludindo ao arranque da rede nacional “Espaço Empresa”.

O ministro, que hoje participou, nas Caldas da Rainha, na assinatura de protocolos com 21 municípios que vão abrir espaços de apoio aos empresários, sublinhou o interesse da criação de “um ponto único de acesso” onde os empresários podem “resolver problemas que muitas vezes envolvem um conjunto de serviços e de licenciamentos, que vão do ambiente, até ao licenciamento industrial, do emprego às questões dos incentivos”.

Aos jornalistas, o governante disse no final da sessão tratar-se de “uma grande alteração da filosofia do Estado”, adoptando uma postura de “Estado amigo das empresas” e que com elas trabalha “para resolver os seus problemas”.

O objectivo é que “o Estado, na sua função de regulador e de fiscalizador, obrigue as empresas a cumprir a lei, mas não faça isso de forma passiva”, ressalvou o ministro, para quem o balcão único - que irá ser criado em 21 municípios e uma comunidade intermunicipal que abrange outros 12 -, trará “clareza, o mais cedo possível, para o investidor, sobre o que pode e o que deve fazer”, mas também “sobre todos os apoios que pode receber” e que se encontram “dispersos por vários ministérios”.

O projecto que cria um balcão único para as empresas foi hoje protocolado, nas Caldas da Rainha com 21 municípios e com a Comunidade Intermunicipal do Oeste, entidades que até Julho deste ano abrirão os espaços de apoio aos empresários.

O “Espaço Empresa” compreende a criação de uma rede de pontos únicos de atendimento às empresas, com cerca de 100 serviços disponibilizados pela Administração Central e Local, quer através do canal presencial, quer através dos canais online e telefónico.

Os pontos de atendimento presencial funcionarão em infra-estruturas municipais e o projecto conta ainda, segundo o IAPMEI, com o apoio de 26 entidades da administração pública central e regional, pertencentes às áreas da Justiça, Turismo, Administração Interna, Segurança Social, Trabalho, Ambiente, Agricultura, Mar, Planeamento e Infraestruturas, entre outros.

