A semana que hoje começa será determinante para o que resta da actual legislatura em termos económicos. O Governo tem de entregar o Programa de Estabilidade em Bruxelas até ao final do mês e, nesse sentido, deverá aprovar e apresentar o documento final no Parlamento até ao fim desta semana. Ficaremos, então, a conhecer o que espera o Governo que aconteça à economia portuguesa até 2022. E que política pretende prosseguir, nomeadamente até às legislativas de 2019. Mas até que o documento esteja definitivamente fechado, as negociações entre Partido Socialista, Bloco de Esquerda e Partido Comunista prosseguem.

Nada de novo. É o procedimento habitual. Este contexto serve apenas para isso mesmo. É o contexto necessário para se ler o artigo de opinião do ministro das Finanças que hoje publicamos nas páginas 16 e 17. São mais de 7000 caracteres em que, na sua esmagadora maioria, Mário Centeno enumera os sucessos registados pela economia portuguesa desde que assumiu o comando das Finanças. Desde a recapitalização da banca à descida do desemprego e da factura com juros ou à polémica sobre a carga e a pressão fiscal. Estão lá todos os indicadores económicos que permitem ao Governo fazer o auto-elogio da política seguida.

Mas é nos caracteres que escapam à esmagadora maioria do artigo que está a sua parte mais importante. É no espaço que escapa à análise de 2017 que Mário Centeno traça o caminho. “Não podemos perder mais uma oportunidade”, lembra o ministro das Finanças, adiantando que temos de estar preparados para cenários adversos e que não podemos voltar a entrar em défice excessivo. E Centeno lembra também o que todos sabemos. Nesse aspecto, Portugal não tem uma memória feliz.

Mário Centeno garante ainda que o Governo continuará a apostar na Saúde e na Educação, desde que assegurando “margem fiscal e orçamental” para enfrentar futuras crises e, assim, “os resultados conquistados não sejam efémeros”.

Mas é nos últimos caracteres que o ministro diz tudo. Quase em jeito de ameaça, Centeno diz que não colocará em risco o sucesso alcançado.

À primeira vista, podemos ser levados a pensar que são recados para os partidos à esquerda do PS que suportam o Governo. Mas são muito mais que isso. São recados para o próprio PS e para o Governo.

O futuro dirá se Mário Centeno teve a força para impedir que, como no passado, os sucessos alcançados se esfumem.

