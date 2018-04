O treinador português Pedro Martins vai orientar o Olympiacos, da liga de futebol grega, na próxima época, ficando com um contrato válido até Junho de 2020, confirmou nesta segunda-feira à agência Lusa o assessor do técnico.

Pedro Martins, de 47 anos, vai cumprir a primeira experiência internacional na época 2018/19, num emblema que é heptacampeão daquele país mediterrânico, mas actualmente ocupa o segundo lugar da prova, com 54 pontos, a seis do líder AEK de Atenas, quando faltam disputar quatro partidas.

O emblema presidido por Evangelos Marinakis vai assim contar com o quinto treinador português nesta década - Leonardo Jardim em 2012/13, Vítor Pereira em 2014/15, Marco Silva em 2015/16 e Paulo Bento em 2016/17 -, após, nesta temporada, já ter despedido três treinadores: o albanês Besnik Hasi, o grego Takis Lemonis e o espanhol Óscar Garcia.

No Olympiacos, Pedro Martins vai, segundo o seu assessor, contar com a mesma equipa técnica - integra os adjuntos Rui Pedro, António Henrique, José Carlos e Luís Lobo - desde que iniciou a carreira na Liga portuguesa de futebol ao serviço do Marítimo, em 2010/11, até à mais recente experiência no Vitória de Guimarães, nesta época.

Depois de, na primeira época em Guimarães (2016/17), ter atingido o quarto lugar no campeonato e a final da Taça de Portugal - derrota com o Benfica, por 2-1 -, treinador deixou os vimaranenses em 18 de Fevereiro no nono lugar, após sofrer uma goleada caseira no derby com o Sporting de Braga (5-0).

Antes, o treinador conseguiu ainda apuramentos europeus ao serviço do Marítimo - equipa que treinou de 2010/11 a 2013/14 -, com o quinto lugar na época 2011/12, e do Rio Ave, com o sexto lugar na época 2015/16, a última das duas que esteve em Vila do Conde.

