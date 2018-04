O Moreirense venceu esta segunda-feira o Boavista, por 1-0 (golo de Neto, 52'), em partida que encerrou a 29.ª jornada da I Liga. A formação minhota superou o trauma de Portimão com a terceira vitória seguida em Moreira de Cónegos e soma agora 28 pontos, ascendendo ao 13.º posto, com quatro pontos de vantagem sobre o Feirense, penúltimo classificado.

O Boavista - sétimo da geral, com 37 pontos - averbou a sexta derrota consecutiva na condição de visitante, confirmando a dupla personalidade sempre que actua longe do Bessa, tendo desperdiçado novo penálti - por David Simão (24') - e com esse facto a possibilidade de aproximação ao quinto lugar, na disputa por uma posição "europeia".

O Moreirense acabou por resolver com recurso à força, num remate potente de Neto (52'), um jogo de vital importância depois do desaire sofrido em Portimão, jogo que perdeu nos últimos minutos, dando um passo importante na fuga à despromoção.

