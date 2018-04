A crise no Sporting sofreu uma evolução significativa nesta segunda-feira de manhã: o presidente da mesa da Assembleia Geral do Sporting, Jaime Marta Soares, exigiu a demissão de Bruno de Carvalho da presidência dos “leões”, ameaçando convocar os sócios para o destituir caso o presidente não deixe o cargo pelo próprio pé.

PUB

“Com Bruno de Carvalho não há paz no Sporting”, disse Jaime Marta Soares, em declarações à TSF. O presidente da mesa da Assembleia Geral do Sporting entende que “estão esgotadas as hipóteses da manutenção da actual presidência”. “Os sócios deram o sinal. Os sócios disseram aquilo que querem”, afirmou, referindo-se aos lenços brancos deste domingo em Alvalade.

Em causa está a polémica que envolve Bruno de Carvalho e jogadores, criticados pelo presidente do Sporting após a derrota contra o Atlético de Madrid, por 2-0, na primeira mão dos quartos-de-final da Liga Europa, que se jogou na capital espanhola na quinta-feira. Os atletas não gostaram e responderam através de um comunicado em que deixaram patente o “desagrado” pelas críticas feitas em praça pública. Em resposta, o líder “leonino” acusou-os de serem “meninos amuados” e anunciou a suspensão de parte substancial do plantel.

PUB

Todos os jogadores que subscreveram o comunicado e que se encontravam disponíveis – começando pelo “capitão”, o guarda-redes Rui Patrício – acabaram, no entanto, por defrontar e vencer o Paços de Ferreira em casa por 2-0. Bruno de Carvalho sentou-se no banco, mas foi assobiado pelos adeptos; a equipa, por outro lado, foi aplaudida. No final do jogo, Jorge Jesus pôs-se ao lado dos seus atletas: “Nunca tinha passado por uma situação como esta. Tive que perceber que tinha que defender um clube. Eu é que estive sempre do lado dos jogadores.”

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Bruno de Carvalho foi depois à sala da conferência de imprensa para desvalorizar os lenços brancos e as invectivas que lhe foram dirigidas a partir das bancadas de Alvalade. “As pessoas são livres de se expressarem e de serem ingratas, como é lógico. Os grupinhos são os de sempre: os da [bancada] Poente e da [bancada] Nascente. São uma organização que significa 10%”. “Vim aqui porque acho que nós temos o direito de mostrar os nossos descontentamentos. Agora, o que não é admissível é o facto de me adjectivarem. Se querem demissão, há um sítio próprio. Agora, não aceito que me chamem nomes”, disse.

É esse “sítio próprio” que está agora a mexer: a Assembleia Geral do Sporting. Jaime Marta Soares deu conta à TSF de que vai marcar uma reunião da mesa da Assembleia Geral do clube esta segunda-feira, para decidir o que fazer caso o presidente não se demita.

“Não entendemos, porque não conseguimos entender, como é que de um momento para o outro há uma inversão tão grande de práticas e atitudes. Será uma situação de cansaço ou de instabilidade emocional que às vezes acontece ao mais forte dos cidadãos. Na minha opinião só algo de anormal poderá efectivamente estar na origem”, afirmou Marta Soares àquela rádio, depois de elogiar a “gestão exemplar” de Bruno de Carvalho à frente do Sporting.

PUB