Eduardo Barroso, antigo presidente da Mesa da Assembleia-Geral (AG) do Sporting e destacado sócio do clube, falou nesta segunda-feira à SIC Notícias sobre a polémica que envolve Bruno de Carvalho e considera que o líder “leonino” está “em burnout, num stress brutal”. O sportinguista considera que o clube está imerso num “problema criado pelo nosso presidente”, com o qual não está de acordo.

“Eu penso exactamente aquilo. Mas um presidente não devia ter feito aquilo. Fez mal”, considerou Barroso, sobre a decisão de suspender os jogadores que subscreveram a tomada de posição do plantel “leonino”, após as críticas de Bruno de Carvalho geradas depois do encontro com o Atlético de Madrid.

“Como já tinham feito mal os jogadores, que tinham combinado uma reunião para domingo para esclarecer aquilo e fizeram antes o comunicado. Eu adoro os nossos jogadores. Adoro o Coentrão, adoro o Gelson, adoro o Patrício. Adoro também o Jesus. Mas o Bruno de Carvalho está legitimado”, acrescentou.

Para Eduardo Barroso, a legitimidade de Bruno de Carvalho foi provada na última eleição da Assembleia Geral do Sporting e a única fragilidade do presidente era o seu Facebook, conta que Bruno de Carvalho apagou nesta segunda-feira. “Ele disse-me há horas que ia acabar com o Facebook para sempre. Disse-me que era definitivo e essa é condição fundamental para continuar a ser presidente do Sporting Clube de Portugal. Já não há mais Facebook.”

O sócio do Sporting aponta ainda o que diz ser o aproveitamento dos adversários de Bruno de Carvalho. “Repugna-me que quem não tenha ganho eleições aproveite este erro para o linchar, para querer bani-lo. Mas quem são eles? Ele perdeu seguramente muitos apoiantes, mas milhares ainda acham que ele tem condições”, atirou.

Para Eduardo Barroso, o presidente “não tem que ter relações com os jogadores”, mas considera essencial que as partes se entendam e acabem “a guerra”.

“O Bruno de Carvalho caiu. Teve tudo na mão. Mas não ponham mais achas na fogueira”, disse. “O presidente da Assembleia-Geral [Jaime Marta Soares] foi de uma ingratidão que ofende”, considera, sobre as críticas de Marta Soares, que exige a demissão de Bruno de Carvalho.

“Ele [Bruno de Carvalho] tem agora uma licença de paternidade. Que acalme. Isto depois resolve-se”, concluiu.

