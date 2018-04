O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, anunciou nesta segunda-feira que vai afastar-se do Facebook, colocando um ponto final — pelo menos por agora — nas polémicas nas quais assenta a actual crise do Sporting e que envolvem a direcção, plantel e adeptos do clube "leonino". Mas apesar da saída do líder dos "leões" da popular rede social, os memes continuam a surgir.

As piadas começaram após o anúncio da intenção de suspender os jogadores e chegam ao momento em que Bruno de Carvalho teve de ser assistido após o jogo deste domingo.

Há comparações ao rei Joffrey Baratheon, a tirana e odiada personagem da série A Guerra dos Tronos e até ao Presidente norte-americano, Donald Trump, também ele fã de declarações nas redes sociais.

