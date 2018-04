Bruno de Carvalho está de volta ao Facebook para dizer que… vai deixar o Facebook. Em poucas horas, o presidente do Sporting fez três posts naquela rede social: o primeiro para acusar um jogador que não identifica de disseminar uma fotografia sua a receber tratamentos; a segunda para atacar Nuno Silvério Marques, Jorge Gaspar e Jaime Marta Soares; a terceira para anunciar que vai fazer a vontade aos adeptos “leoninos” e deixar o Facebok.

“Os males do mundo, para os sportinguistas, são os meus facebooks”, começa por escrever Bruno de Carvalho ao final da manhã desta segunda-feira. O presidente do Sporting questiona-se sobre quais os seus posts que incomodam os adeptos, enumerando casos relacionados com os rivais e para o que entende serem “situações gravíssimas” que se vivem no futebol. Não inclui na sua lista, contudo, as mensagens em que critica atletas e adeptos do clube.

“Eu não quero mais enxovalhos em prol de quem não merece. Querem viver na ignorância e sem defesa à altura das necessidades do nosso clube?” É uma pergunta retórica. “Se o Sporting CP fica mais forte desta forma, seja feita a vontade da maioria. Para mim ficará a missão de gerir o clube da forma que acham melhor. Erradíssima, mas o clube é vosso”, diz Bruno Carvalho, respondendo assim a quem o critica de se achar dono do Sporting.

“Vamos, aos poucos, ser novamente um clube submisso, calado, sem expressão e sem voz. Porque vamos perder a voz! A voz incómoda. A voz que se opõe, com frontalidade, contra tudo e contra todos”, lamenta o presidente dos “leões”, antes de anunciar que irá retirar-se do Facebook. “Que este meu afastamento do Facebook seja a vossa felicidade! E eu que sempre julguei que seria o sermos campeões em tudo. Ingénuo!”

Bruno de Carvalho acusa ainda Jaime Marta Soares de traição. Ao início da manhã desta segunda-feira, o presidente da mesa da Assembleia Geral do Sporting pediu, aos microfones da TSF, a demissão do presidente da direcção. Marta Soares disse mesmo que, se Bruno de Carvalho não saísse de livre vontade, ele convocaria os sócios com o intuito de o destituir. O presidente do Sporting respondeu na mesma moeda: pediu a demissão de Marta Soares.

“Este foco de problemas vem agora ameaçar-me. Eu tinha-o avisado que mais uma dele e quem pediria a sua saída seria eu e não só os sócios como o fizeram de forma esmagadora, só o mantendo porque eu o pedi”, escreveu mais cedo. “Serei eu a pedir novamente à direcção para se fazer uma AG [assembleia geral] para os sócios se voltarem a pronunciar sobre nós”.

Agora, acrescenta que as declarações de Jaime Marta Soares “colocou em perigo coisas importantíssimas da SAD”, sem especificar. “Ontem [domingo], o Jaime Soares dava-me palmadinhas nas costas, e desejava-me as melhoras e que hoje fosse um dia muito bom para mim e para a "Joaninha". De repente, o poder caiu na rua e já veio atraiçoar quem sempre o defendeu.”

