Há uma década o Brasil parecia afirmar-se como país farol para o mundo. Agora os problemas avolumam-se, cresce a violência, as desigualdades sociais e a democracia torna-se musculada. A percepção geral, o que se discute, é a corrupção política, identificada como o grande problema, como se constata agora com a prisão de Lula da Silva [este podcast foi gravado antes desses acontecimentos]. Mas será mesmo assim? Claro que a corrupção deve ser censurada e julgada. Mas até que ponto o foco excessivo em torno da personalização da corrupção não nos distrai do essencial, servindo para que as grandes intermediações financeiras ou os conflitos e desigualdades sociais se tornem secundárias? Não estaremos a assistir a uma inversão de perspectivas e prioridades?

PUB

Este é o 14º Catinga, programa semanal, todas as segundas-feiras, de Nástio Mosquito e Vítor Belanciano, onde público e privado, sociedade e política, arte e vida, zanga e alegria fazem parte da mesma realidade que é possível tentar apreender por inteiro, pensando nela em voz alta. Catinga é isso. Uma hipótese de transfigurar a realidade através das conversas.

PUB

Foto

Créditos:

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Jingle – Apache

Fotografia – Tiago Maya

Subscreva o programa Catinga no iTunes, SoundCloud, Spotify e nas aplicações para podcasts. Descubra outros programas em publico.pt/podcasts.

PUB