Uma das obras mais relevantes do núcleo de pintura flamenga da colecção do Novo Banco – uma Natureza Morta com Flores atribuída ao pintor barroco Jan Fyt (1611-1661) – vai em breve poder ser vista no Museu Francisco Tavares Proença Júnior, em Castelo Branco. O ministro da Cultura, o presidente da Câmara de Castelo Branco, Luís Correia, e o CEO do Novo Banco (NB), António Ramalho, assinam esta terça-feira naquele museu o protocolo de cedência desta obra, dando continuidade a um programa de depósitos que prevê a distribuição da colecção de pintura do NB por museus de todo o país.

Depois da entrega da pintura Entrada solene, em Lisboa, do Núncio Apostólico Monsenhor Giorgio Cornaro, para a primeira audiência do Rei D. Pedro II, de autor desconhecido do século XVIII, ao novo Museu do Coches, e do anúncio de que uma pintura do paisagista francês Jean-Baptiste Pillement (1728-1808) dedicada ao célebre naufrágio do navio espanhol San Pedro de Alcantara em Peniche poderá ir para o projectado Museu da Resistência, esta nova cedência recaiu agora no museu de Castelo Branco, cujo núcleo original se centra na colecção arqueológica do seu patrono, mas que foi posteriormente enriquecido com obras de arte antiga do recheio do antigo Paço Episcopal, cujo edifício ocupa desde 1971.

Representado com duas pintura na colecção do Museu Nacional Soares dos Reis, no Porto, e com outra no Museu Nacional de Arte Antiga, Jan Fyt, provável autor da pintura agora cedida, é considerado, com o seu mestre Frans Snyders (1579-1657), um dos mais talentosos especialistas na pintura de naturezas-mortas e animais do barroco flamengo, sendo particularmente admirado pelo seu tratamento da cor, pelo modo como joga com os efeitos luminosos e pelo extraordinário detalhe com que representa a pelagem dos animais.

O gabinete do Ministério da Cultura adiantou ainda ao PÚBLICO que um novo depósito, destinado ao Museu Nacional de Arte Antiga, deverá ser anunciado no próximo dia 18 de Maio, quando se comemora o Dia Internacional dos Museus, mas o Novo Banco não anunciou ainda de que obra se trata

