O primeiro trailer integral de Solo: Uma História Star Wars aterrou na madrugada desta segunda-feira no Twitter e fez o seu caminho, à semelhança do que faz o herói relutante deste universo neste filme, pela internet. Chewbacca e o Millennium Falcon são a constante, reconhecíveis como o som das naves que os sobrevoam, e Lando Calrissian ganha um novo rosto — o de Donald Glover. Mas a estrela é Alden Ehrenreich, actor que tem a difícil tarefa de substituir Harrison Ford num papel com 40 anos de história e fãs.

O segundo filme stand alone do universo Star Wars — independente da saga da família Skywalker, contada em três trilogias que terminarão em 2019 — é dedicado a uma das suas mais amadas personagens. Com um toque western e a revelação da idade do hirsuto companheiro Chewbacca, é a história de origem de Han Solo, o “stuck-up, half-witted, scruffy-looking, nerf herder” que habitou quatro dos sete filmes da série e cuja vida de jovem contrabandista que Ehrenreich tenta moldar à imagem de sobrolho franzido de Ford. Mas talvez a grande mudança nestes dois minutos e 24 segundos seja que, por uma vez, há uma versão optimista numa fala-fetiche dos filmes Star Wars: “tenho um pressentimento mesmo bom sobre isto”, diz Solo no novo trailer.

Surge como um duplo piscar de olho — por um lado é essa recordação de uma fala tantas vezes dita por Ford (até na pele de Indiana Jones) e outros membros do elenco clássico da popular série cinematográfica; por outro, uma mensagem indirecta quanto ao sucesso do filme? Solo: Uma História Star Wars tem sido a mais atribulada rodagem do expansivo universo criado por George Lucas que agora vive nos Estúdios Disney. Ron Howard é o seu realizador, mas o filme e grande parte da rodagem começaram nas mãos de Phil Lord e Christopher Miller, que abandonaram o projecto por “divergências criativas” — terão sido despedidos pela Lucasfilm.

O filme, que se estreia a 15 de Maio no Festival de Cannes (é o terceiro Star Wars a fazê-lo depois de Star Wars: Ataque dos Clones em 2002 e de Star Wars: A Vingança dos Sith em 2005), tem estreia mundial agendada para 25 de Maio — em Portugal deve chegar a 24 de Maio. Em menos de cinco horas o primeiro trailer de duração normal — houve um teaser a 5 de Fevereiro, que já tem mais de 12 milhões de visualizações só no canal oficial de Star Wars no YouTube — acumula cerca de 1,5 milhões de visualizações.

Além de Alden Ehrenreich, o filme conta com Glover no papel do gingão Lando, que aparece pela primeira vez em O Império Contra-Ataca (1980), e com novos rostos na galáxia: Emilia Clarke, vinda de A Guerra dos Tronos para ser Qi'ra, a amiga de infância de Solo, o multifacetado Donald “Atlanta” Glover, Woody Harrelson (o seu parceiro Tobias Beckett) ou Paul Bettany (como o gangster Dryden Vos).

A história escrita por Lawrence Kasdan — talismã de sucesso Star Wars com O Império Contra-Ataca, O Regresso de Jedi (1983) e Star Wars: O Despertar da Força (2015), mas também por Indiana Jones e os Salteadores da Arca Perdida (1981) — e pelo filho Jon Kasdan passa-se antes dos acontecimentos de Star Wars: A New Hope (1977) e conta ainda com Thandie Newton (como Val) e Phoebe Waller-Bridge (o dróide L3-37).

