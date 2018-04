Nos dias que correm uma banda rock assumir como principal influência os anos do pós-punk dos anos 1980 (dos Wire aos Echo & The Bunnymen, dos Gang Of Four aos Joy Division) não constituiu grande cartão-de-visita. Quer dizer na última vintena de anos (dos Interpol aos LCD Soundsystem, dos Franz Ferdinand às Savages) já tudo parece ter sido executado nesse departamento.

New Material Autoria:Preoccupations

Jagjaguwar, distri. PopStock Espionage

Mas existem sempre excepções que confirmam a regra. Os americanos Protomartyr (que tocarão no MusicBox em Lisboa a 12 de Abril) e os canadianos Preoccupations são duas delas. Os últimos já lançaram dois álbuns (o primeiro ainda com a designação Viet Cong), mas o último, New Material, é talvez o seu registo mais conseguido. Não perderam nenhuma das características vitais que já expunham, com a secção bateria-baixo em palpitação constante, as guitarras incisivas e uma voz pungente que faz por vezes recordar Paul Banks dos Interpol.

Mas onde antes havia imenso ruído a rodear essa estrutura, existe agora mais melodia e clareza. O esqueleto é o mesmo, mas na maior parte das canções é mais inteligível, mistura de humanidade e crueza em bruto, de atmosferas densas mas ao mesmo tempo de dinâmicas rítmicas que exploram a fisicalidade.

As letras ainda falam das inquietações sociais, mas também existem temas onde Matt Flegel discorre mais a partir da sua subjectividade interior, destapando uma vulnerabilidade que estava até agora oculta. Canções como Espionage, Dissaray ou Decompose expõem uma sensibilidade sónica clássica, com os teclados envolventes a rodearem uma voz mais harmónica do que nunca, enquanto em Antidote, Doubt ou no magnífico tema instrumental Compliance se aventuram por territórios mais abstractos, num equilíbrio instável entre ordem e descontrole.

Quem anda à procura de novas zonas sónicas capazes de reactivar o legado rock não é aqui que as irá encontrar, mas os canadianos também não se ficam pela mera reencarnação nostálgica, expondo uma música honesta e nervosa, que apesar das sugestões à flor da pele consegue baralhar as expectativas mais imediatas.

