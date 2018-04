Há sete novos casos confirmados de sarampo, segundo a Direcção-Geral de Saúde (DGS). São agora 105 os casos confirmados.

No boletim epidemiológico divulgado neste domingo, a DGS esclarece que um doente continua internado e há neste momento 24 situações suspeitas em investigação.

PUB

Dos 105 casos confirmados desde Fevereiro, 104 dizem respeito a adultos, dos quais 102 residentes na região Norte, maioritariamente com idades entre os 25 e os 34 anos de idade. Daqueles, 85 são profissionais de saúde. Segundo o comunicado, um dos casos confirmados laboratorialmente ontem diz respeito a uma pessoa que já está curada.

PUB

Do total de infectados, 15 não estavam vacinados e 10 tinham o esquema vacinal incompleto.

Foram entretanto descartadas 233 análises que deram negativo.

O primeiro caso confirmado é de 11 de Fevereiro, mas a maior parte das infecções ocorreu a partir de 8 de Março, estando quase todas ligadas ao Hospital de Santo António, no Porto.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O sarampo é transmitido por contacto directo com as gotículas infecciosas ou por propagação no ar quando a pessoa infectada tosse ou espirra.

Os doentes são considerados contagiosos “desde quatro dias antes e até quatro dias após o aparecimento da erupção cutânea”, segundo a DGS que recomenda que as pessoas verifiquem o seu boletim de vacinas, dado que o vírus pode provocar doença grave em pessoas não vacinadas.

A DGS aconselha ainda as pessoas a ligarem para a Linha de Saúde 808 24 24 24 caso apresente sintomas sugestivos de sarampo que aparecem geralmente entre 10 a 12 dias depois de a pessoa ter sido infectada e que começam habitualmente com febre, erupção cutânea, tosse, conjuntivite e corrimento nasal.

PUB