Um autocarro despistou-se na tarde deste domingo no IP2 em Arez e Amieira do Tejo, perto de Nisa, no distrito de Portalegre, causando pelo menos um morto e dois feridos graves, segundo confirmou ao PÚBLICO a Brigada de Trânsito da GNR de Portalegre, cujos elementos se encontram no local. Segundo a mesma fonte, o autocarro vinha de Espanha e tinha como destino a Covilhã.

A bordo do veículo seguiam 48 passageiros mais o motorista, segundo indicou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre. O alerta para os serviços de socorro foi dado às 17h56. Não houve nenhuma outra viatura envolvida no acidente. O CDOS refere que o número de vítimas ainda está sujeito a actualização.

Segundo o site da Protecção Civil, encontram-se no local 100 operacionais, apoiados por 41 viaturas e um helicóptero.

O despiste aconteceu no Itinerário Principal 2 (IP2), entre o nó de Arez e a Barragem de Fratel.

