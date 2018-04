O ministro da Administração Interna afirmou neste domingo que, pela "primeira vez desde sempre", a Liga dos Bombeiros estará presente no Comando Nacional de Operações e vai haver um aumento superior a 10% na remuneração dos operacionais.

"Teremos uma participação reforçada dos bombeiros no dispositivo, numa interligação que lhes permitirá estar, pela primeira vez desde sempre, presentes ao lado da Autoridade Nacional de Protecção Civil", afirmou o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.

Questionado pela agência Lusa sobre as negociações com a Liga dos Bombeiros para o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Florestais (DECIF) de 2018, o membro do Governo sublinhou que a Liga dos Bombeiros vai estar presente no Comando Nacional e vai assumir funções de ligação "em todos os comandos distritais".

Eduardo Cabrita informou ainda que a directiva financeira que está a ser preparada determina "um significativo crescimento - superior a 10% - da remuneração dos bombeiros, quando integrados" no DECIF. O trabalho com a Liga dos Bombeiros, vincou, "tem corrido de forma exemplar".

O ministro da Administração Interna falava aos jornalistas após presidir à comemoração do Dia da Unidade do Comando Territorial de Leiria da GNR, que decorreu em Pedrógão Grande.

Eduardo Cabrita, afirmou ainda que a sociedade percebeu que "não vale a pena fazer relatórios" e que o fundamental é "cada um" tomar nas suas mãos as responsabilidades na prevenção colectiva.

"Se há uma vitória sobre as cinzas desta região que a sociedade portuguesa conseguiu já ter neste inverno foi a atenção de que não vale a pena discutir leis, não vale a pena fazer relatórios, o que é fundamental é cada um de nós tomar nas suas mãos as responsabilidades que tem na prevenção colectiva da segurança das populações", afirmou Eduardo Cabrita.

Para o ministro, a sociedade já aprendeu muito com o que se sucedeu há quase um ano naquele território, sublinhando aquilo que decorreu durante todo o inverno, com a limpeza da floresta assumida "por todos: pelas populações, pelas autarquias, pela GNR".

O membro do Governo realçou que só a GNR "desenvolveu milhares de acções de sensibilização", que envolveram "mais de 100 mil cidadãos em acções directas".

"Nós colocamos - mais do que alguma vez tinha sucedido - a prevenção como prioridade da nossa acção. A melhor prevenção é a única forma, é a melhor forma de estarmos melhor preparados para quando chegar o tempo de combate", sublinhou.

