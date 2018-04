Eleitos luso-americanos congratulam-se com as comemorações do Dia de Portugal nos Estados Unidos, com a presença do Presidente e do primeiro-ministro portugueses, embora os representantes da Califórnia lamentem que Marcelo Rebelo de Sousa não visite aquele Estado.

PUB

Este ano, Presidente e primeiro-ministro juntam-se em Boston para assinalar o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades, uma iniciativa que Tony Cabral, membro da Câmara dos Representantes de Massachussetts, afirma ser "uma grande honra".

Naquele Estado norte-americano, os portugueses são o quarto maior grupo étnico e o português é a segunda língua mais falada, disse o eleito luso-americano democrata, de visita a Portugal para participar no quarto Diálogo de Legisladores Luso-Americanos, promovido pela Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD).

PUB

"Já fazemos esta celebração há mais de 30 anos no Capitólio em Boston", descreveu Cabral, que indicou que o mês de Junho foi declarado o Mês Português em Massachussetts, graças a uma proposta de lei que apresentou.

Entre os políticos lusodescendentes que participaram no encontro da FLAD, vários são oriundos da Califórnia, Estado que receberá a visita do primeiro-ministro, António Costa, mas onde o Presidente não se deslocará no âmbito das comemorações do 10 de Junho, apesar de isso ter estado previsto.

O professor Diniz Borges, cônsul honorário em Tulare e presidente da California Portuguese-American Coalition, o primeiro grupo de lóbi pró-português nos EUA, recordou que a Califórnia é muito vasta e tem uma comunidade de cerca de 400 mil pessoas de origem portuguesa, de norte a sul do Estado, pelo que se justifica uma visita demorada das autoridades portuguesas.

A comunidade portuguesa, acrescentou, espera que António Costa possa dirigir-se ao Senado e Assembleia do Estado da Califórnia na manhã de dia 14 de Junho, algo que, sublinhou o cônsul honorário, aconteceu pela última vez em 1999, com o então chefe do Governo português António Guterres, actual secretário-geral das Nações Unidas.

Quanto ao Presidente da República, Borges espera que Marcelo Rebelo de Sousa possa visitar a Califórnia "em breve" e, "no mínimo, por dois ou três dias".

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Já o congressista federal Jim Costa (democrata) afirmou que os portugueses "tinham muita esperança" que o chefe de Estado e o primeiro-ministro se deslocassem à Califórnia, mas "os planos mudaram".

Na sua deslocação a São José, António Costa vai reunir-se com o governador da Califórnia e assinar um acordo sobre energia, dirigindo-se depois para o sul do Estado, descreveu Jim Costa, que lamentou que o primeiro-ministro não se reúna com os portugueses residentes no vale de São Joaquim, onde há "muitos agricultores bem-sucedidos".

Para o membro do Congresso David Valadão (republicano), as comemorações do 10 de Junho nos EUA serão uma oportunidade para a comunidade portuguesa falar sobre a sua herança e uma forma de conquistar "mais apoios" para a relação luso-americana.

PUB