Vida para além dos hotéis

Agora que parece que o Governo está a acordar para os malefícios da desertificação da habitação lisboeta é urgente que a recuperação dos muitos prédios da nossa Baixa não acabem em hotéis e alojamentos turísticos mas que uma parte significativa seja colocada no mercado de arrendamento a preços compatíveis com os ordenados que os portugueses recebem.

Os nossos Bairros tradicionais que envolvem o centro de Lisboa precisam de ser conservados e habitados de modo a que os tais hotéis até disponham de mão-de-obra e assim se construa uma rede de empregos/moradores que sustente de modo inteligente e humano a economia local.

E não esquecer as lojas tradicionais, escolas e creches… para que haja vida portuguesa em volta das paredes dos hotéis.

Maria Clotilde Moreira, Algés

Pedido ao primeiro-ministro

Por favor, substitua o ministro da Saúde, e consequentemente toda a sua equipa. Doente do "meu" IPO-Lisboa desde 1999, tomei ontem conhecimento que, por falta de verbas, não se realizam obras, neste hospital! Exames a esse "monstro" chamado cancro, estão a ser realizados na morgue, e nas capelas daquela unidade. Muitos milhares de doentes com esta patologia, foram, ao longo dos anos, curados no Instituto Português de Oncologia e felizmente continuam, como eu. O Estado poderá faltar com dinheiro para construir estádios de futebol e outras actividades, agora nunca, mas mesmo nunca, para despesas com obras num hospital como o IPO-Lisboa.

Tomaz Cardoso Albuquerque, Lisboa



Futebol e AR

Como é que um país com cerca de 800 anos de gloriosa história, com problemas graves e inserido numa Europa, também ela, com grandes questões por resolver, se dá ao luxo de receber os presidentes de dois dos mais prestigiados clubes de Portugal na Assembleia da República, discutindo incidências do futebol, local pouco próprio para o efeito.

É certo que este centenário jogo se tornou num chorudo negócio nem sempre conduzido da forma mais clara, mas daí a alcandorá-lo a tema de discussão naquela importante instituição vai uma grande distância. O curioso e triste ao mesmo tempo é ver alguns dos deputados discutirem à tarde os problemas em questão e à noite transvertidos em críticos do pontapé na bola, comentando por vezes ridiculamente, conforme a cor que defendem, se estava fora de jogo ou não ou se foi mão na bola ou bola na mão.

O espectáculo atingiu tais limites que se estão a tornar casos de polícia, não devendo ser permitidas declarações altamente ultrajantes e motivo de cenas muito pouco edificantes por adeptos de clubite aguda, na sua maioria pouco recomendáveis.

Carlos Leal, Lisboa

