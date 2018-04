A palavra “bicicleta” (do francês bicyclette e do latim bis, “duas vezes”, e grego kýklos, “círculo; roda”) significa “velocípede de duas rodas, de igual diâmetro, sendo a da retaguarda accionada por um sistema de pedais que actua sobre uma corrente”.

Mas para chegarmos à definição que procurávamos tivemos de ir à letra P e ler a entrada “pontapé de bicicleta”. Sim, por causa do Ronaldo.

Eis o que encontrámos: “No futebol, chuto na bola dado para trás, por cima da cabeça do jogador que, em posição acrobática, o executar.”

E sobre “posição acrobática” recordemos o que se escreveu depois de o atleta madeirense ter marcado um golo no jogo de terça-feira entre o Real Madrid e a Juventus para a Liga dos Campeões. “Do ponto de vista de execução técnica, aquele tipo de impulsão é perfeito. Se analisarmos ao detalhe o movimento, apercebemo-nos de que o Cristiano Ronaldo faz uma chamada parecida à que os atletas que competem no salto em altura fazem. Ele dá dois passos para a chamada e a impulsão é feita com a perna que faz o remate, que é a direita. Mas é a perna esquerda, a perna do balanço, combinada com o movimento do braço oposto (o direito) que maximiza a altura do salto, funcionando ambos como alavancas. É esta perna, que é primeiro lançada e depois travada no ar, que cria a energia mecânica que o eleva e lhe permite como que pairar”, disse António Veloso, especialista em biomecânica e morfologia funcional.

Perante aquela elevação, torna-se difícil não recear que a “aterragem” corra mal. Mas nem nos dá tempo, logo se levanta e segue caminho.

O bom desempenho valeu-lhe elogios como “obra-prima”, “obra de arte” ou “do outro mundo”. Mas talvez a expressão mais inspirada tenha sido “Cristiano, assim na área como no céu”, num artigo de Manuel Jabois no jornal El País.

Diz o dicionário enciclopédico, para o mesmo exercício, que também se pode chamar “puxada ou puxeta, porém estilizada pela atitude do jogador”. E atitude não lhe falta.

Fora dos relvados e dos pedais, “bicicleta” significa “esposa”.

