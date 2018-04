O exército israelita disse estar a analisar a morte do fotojornalista palestiniano Yasser Murtaja, baleado na sexta-feira junto à fronteira de Gaza com Israel, quando usava um colete que claramente identificava a sua profissão e cobria a repressão violenta feita pelos militares aos protestos da Marcha do Retorno palestiniana. “As Forças de Defesa de Israel não disparam intencionalmente contra jornalistas”, afirma uma declaração do exército, citada pelo site Ynetnews, do jornal Yedioth Ahronoth.

Nessa sexta-feira em que pelo menos nove palestinianos foram mortos por snipers israelitas, que têm ordem para disparar com balas reais, os manifestantes tinham montado uma acção concertada para queimar pneus. O objectivo era produzir uma cortina de fumo espessa que cegasse a pontaria dos soldados. Pelo menos cinco jornalistas ficaram feridos pelos tiros dos militares, segundo o Sindicato dos Jornalistas Palestinianos, citado pelo Washington Post. Todos estavam claramente identificados como tal.

“O alvo era claramente os jornalistas”, disse à AFP Motazem Murtaja, irmão do repórter assassinado, que também estava na manifestação. Yasser Murtaja tinha um capacete e um colete de protecção. Mas a bala ainda assim entrou pela lateral e o que parecia ser um pequeno ferimento revelou-se fatal.

Murtaja, de 31 anos, casado e com um filho de dois anos, foi um dos fundadores da pequena agência de Gaza Ain Media, que trabalhou para clientes estrangeiros com a BBC e a Al-Jazira em inglês. Foi um dos primeiros jornalistas a usar câmaras em drones em Gaza. Mas nunca tinha saído daquele território.

Centenas de pessoas participaram no seu funeral. O corpo foi coberto com uma bandeira palestiniana e com o colete com as palavras “Press” que usava quando foi morto, e assim o cortejo funerário desfilou pela Cidade de Gaza.

