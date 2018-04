As eleições legislativas húngaras deste domingo ficaram marcadas por uma forte participação, que obrigou ao adiamento da divulgação das projecções dos resultados. Muito tempo para lá do fecho oficial das mesas de voto, ainda permaneciam filas de eleitores à espera para depositar o voto. Sondagens à boca das urnas apontavam para uma tendência de descida dos partidos que suportam o Governo, pondo em risco a maioria qualificada que detinham na Assembleia Nacional.

Desde 2010 que a coligação liderada pelo partido anti-imigração Fidesz venceu duas eleições com maiorias de dois terços, que possibilitou fazer uma nova Constituição.

Para a queda dos partidos governamentais terá contribuído a forte participação eleitoral, que terá ultrapassado os 70% e batido o recorde desde o colapso do regime pró-soviético, em 1989.

Vários minutos depois da hora do encerramento oficial das mesas de voto (18h em Portugal continental) ainda era possível ver longas filas de eleitores a votar, atrasando a divulgação dos resultados. Foi também registado um considerável aumento da votação dos húngaros que vivem no estrangeiro.

A perda da maioria qualificada da coligação era uma possibilidade prevista por poucas sondagens, uma vez que o Governo de Viktor Orbán exerce um forte controlo sobre a imprensa e os organismos eleitorais. A revelação, nos últimos tempos, de suspeitas de corrupção envolvendo figuras do Fidesz também terá prejudicado o Governo. Os observadores internacionais da OSCE marcaram para segunda-feira uma conferência de imprensa depois de terem sido reveladas "múltiplas irregularidades" durante a jornada eleitoral.

Os resultados evidenciam também um esforço de última hora entre a oposição para coordenar o voto útil em várias circunscrições onde a posição do Fidesz era menos sólida, dizem os analistas. Uma das críticas mais frequentes é a falta de alternativa séria aos partidos do Governo por parte de uma oposição dividida e que esteve recentemente envolvida em casos de corrupção.

Segundo as sondagens, o partido de extrema-direita Jobbik foi o que mais beneficiou com a queda do Fidesz, reforçando a sua posição como líder da oposição.

A campanha foi dominada pelo tema da imigração. O Fidesz, liderado pelo primeiro-ministro Viktor Orbán, defende uma forte limitação na entrada de estrangeiros na Hungria, especialmente de países africanos e do Médio Oriente. Durante a campanha, Orbán falou de uma "invasão muçulmana" do país contra a qual o seu Governo deveria lutar.

O Governo construiu uma vedação de arame farpado na fronteira húngara com a Sérvia e a Croácia para impedir a passagem de migrantes que nos últimos anos têm tentado alcançar a Europa, em fuga de conflitos e perseguições políticas nos seus países de origem.

Nos últimos anos, o Governo do Fidesz aproveitou as suas supermaiorias para pôr várias instituições sobre o seu controlo, como os media e os tribunais.

