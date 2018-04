Dezenas de pessoas morreram no sábado na sequência de um ataque na cidade síria de Douma, na região de Ghouta Oriental. Vários grupos de activistas e de organizações médicas dão conta de um ataque com armas químicas, enquanto o regime liderado por Bashar al-Assad já veio negar que as forças do Governo tenham lançado um ataque químico naquela cidade.

A notícia está a ser avançada pela agência Reuters e por vários jornais internacionais, mas o número de pessoas que morreram é incerto, assim como os pormenores do ataque.

A Syrian American Medical Society diz que pelo menos 40 pessoas terão sido mortas, enquanto a Defesa Civil Síria (também conhecida como Capacetes Brancos) dá conta de um número mais elevado. A BBC cita Raed al-Saleh, chefe dos Capacetes Brancos, que dá conta de que “70 pessoas morreram sufocadas” e de “centenas” que estão a sufocar.

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos não confirma se foram usadas armas químicas no ataque. Citado pela Reuters, o director Rami Abdulrahman afirmou que 11 pessoas morreram em Douma, sufocadas pelo fumo largado por armas convencionais utilizadas pelo Governo de Assad e que um total de 70 pessoas estavam com dificuldade em respirar.

À medida que as imagens das pessoas mortas eram divulgadas e que circulavam notícias de um ataque com armas químicas, a agência de notícias estatal Sana dizia que os relatos foram fabricados pelos rebeldes do grupo Jaish al-Islam, que mantêm o controlo de Douma. A agência afirma que "os terroristas do Jaish al-Islam estão em colapso" e a "fabricar relatos de ataques com armas químicas", numa tentativa de impedir os avanços do exército sírio na cidade.

O presidente Bashar al-Assad recuperou o controlo de uma parte significativa da região de Ghouta, numa campanha militar apoiada pela Rússia que começou em Fevereiro, deixando apenas a cidade de Douma nas mãos dos rebeldes. Após um período de calma e depois de as conversações entre Moscovo (aliado de Assad) e os rebeldes terem fracassado , as forças do Governo recomeçaram a bombardear Douma na sexta-feira.

Já depois destes relatos, o Governo sírio disse que as negociações com o grupo rebelde que controla a cidade de Douma iriam iniciar-se ainda neste domingo. "Os terroristas Jaish al-Islam solicitaram a abertura de negociações com o estado sírio, que irá começar essas negociações dentro de duas horas”, afirmou uma fonte oficial, citada pela televisão estatal síria.

Os rebeldes não comentaram a abertura de negociações.

