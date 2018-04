Dando entrada no segundo e último dia da Conferência Ulisses 2018, que decorre desde sábado no Centro Cultural de Belém (CCB), Elísio Summavielle, presidente do CCB, deixou em aberto a possibilidade de a iniciativa voltar a Lisboa.<_o3a_p>

Em declarações ao PÚBLICO, que é media partner da Conferência Ulisses, Summavielle considerou que trazer ao CCB “algumas das ‘boas cabeças’ espirituais e de liderança quer na Comissão Europeia quer no pensamento que se está a produzir na Europa sobre a Europa e a democracia, é um privilégio”.<_o3a_p>

“Lisboa tem uma posição que pode irradiar pensamento”, referiu ainda. “Porque Portugal é um ponto de encontro de civilizações e o pensamento que se produziu sempre em Portugal é de certo modo universalista. A primeira globalização fomos nós. E Lisboa é um palco privilegiado por todas as razões”, disse.<_o3a_p>

Sobre a possibilidade de voltar a realizar-se este evento, Summavielle deixa tudo em aberto, mas expressa vontade de o fazer: “Deixei em aberto a possibilidade de continuar, bianualmente ou trianualmente”. “Ulisses pode voltar a Lisboa, é um desejo que temos”, acrescentou.<_o3a_p>

O segundo e último dia da Conferência Ulisses, neste domingo, abriu com o painel que teve como tema os direitos humanos e ambientais. Numa conversa moderada pelo jornalista Ricardo Alexandre, participaram Alberto Alemanno, João de Menezes-Ferreira, Mónica Ferro e Viriato Soromenho Marques.<_o3a_p>

Durante a tarde vão realizar-se quatro mesas redondas, todas elas moderadas por jornalistas do PÚBLICO, tal como aconteceu no sábado, onde se vão discutir temas como ambiente e planeta, globalização ou segurança e defesa.<_o3a_p>

Para o final está marcado um painel, que tem início marcado para as 16h, onde se discutirá o tema principal da conferência: o futuro da Europa. Moderados pelo jornalista José Manuel Rosendo, terão a palavra Jan-Werner Müller, professor de Política na Universidade de Princeton; Mário Centeno, ministro das Finanças português e presidente do Eurogrupo; Martin Schulz, antigo presidente do Parlamento Europeu e deputado alemão; e Rui Tavares, historiador e comissário da Conferência Ulisses. Com Pedro Esteves<_o3a_p>

