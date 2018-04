O Real Madrid empatou neste domingo a um golo com o Atlético de Madrid, num derby em que o segundo lugar do campeonato estava em jogo. O resultado acaba por ser mais vantajoso para os "colchoneros" que, a jogar fora de casa, seguraram o segundo posto da classificação. Satisfeito com o resultado também deve ter ficado o Barcelona, agora ainda mais líder, já que passou a ter 11 pontos de vantagem sobre o segundo a sete jornadas do final da prova.

Real e Atlético mantêm os quatro pontos de distância que os separam na Liga espanhola e a equipa treinada por Diego Simeone, que na próxima quinta-feira discute com o Sporting, em Lisboa, a passagem às meias-finais da Liga Europa, tem motivos para sorrir, já que prolongou por mais um jogo o número de duelos sem perder com os rivais da capital espanhola. A última vitória do Real sobre os "colchoneros" foi na época de 2013-14. E são já cinco os embates sem derrotas para o Atlético: três triunfos e dois empates.

Neste domingo, no Bernabéu, Cristiano Ronaldo inaugurou o marcador, aos 53 minutos, com um remate de primeira de pé direito, após centro perfeito de Gareth Bale na esquerda. Mas a vantagem dos anfitriões durou pouco. Aos 57', o francês Antoine Griezmann, oportuno, após um ressalto, marcou para Atlético.

O português, que marcou o seu 46.º golo da época, em 43 jogos (dos quais 26 foram em 2018, em apenas 17 encontros), foi substituído aos 64' por Benzema e foi um dos homens do jogo. O outro foi Oblak. O guarda-redes esloveno negou outros dois golos ao português, aos 10' e 20', viu Marcelo acertar nos ferros da sua baliza aos 42'. Já perto do fim, Oblak salvou os "colchoneros" da derrota ao opôr-se a um livre de Sérgio Ramos.

O Atlético testou a atenção de Keylor Navas em remates de Diego Costa e Koke.

