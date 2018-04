Jorge Jesus explicou, pela primeira vez, qual a sua posição na crise que se instalou no Sporting, com o presidente em conflito aberto com os jogadores. No final da partida com o Paços de Ferreira, o técnico dos "leões" revelou que está com os futebolistas.

"Nunca tinha passado por uma situação como esta. Tive que perceber que tinha que defender um clube. Eu é que estive sempre do lado dos jogadores. Hoje, tinha de haver jogo e com os melhores. Disse-lhes que ia escolher os melhores. Disse-lhes que vamos jogar. Só se houvesse a polícia de intervenção é que não jogávamos", declarou o técnico sportinguista na entrevista rápida após o jogo.

