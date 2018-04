Fábio Coentrão e William Carvalho não fazem parte da lista de convocados do Sporting para o jogo desta noite com o Paços de Ferreira (20h15).

O Sporting não deu qualquer explicação para a ausência dos dois jogadores, mas Jorge Jesus referiu na conferência de imprensa de sábado que ambos estavam com problemas físicos.

Jorge Jesus chamou 19 jogadores, incluindo quase todos aqueles que Bruno Carvalho ameaçou suspender após as críticas ao presidente a propósito da reacção no final do jogo com o Atlético de Madrid.

Lista de convocados

Guarda-redes Rui Patrício, Salin.

Defesas Ristovski, Coates, Mathieu, André Pinto, Lumor

Médios Bruno Fernandes, Bryan Ruiz, Acuña, Battaglia, Palhinha, Gelson Martins, Wendel, Misic, Rúben Rubeiro.

Avançados Bas Dost, Doumbia, Montero.

