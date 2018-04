O Sporting derrotou neste domingo o Paços de Ferreira por 2-0, em Alvalade. Num jogo que, antes mesmo de começar, estava envolto em muita controvérsia, com presidente e plantel de costas assumidamente voltadas, a equipa "leonina" acabou por cumprir a sua obrigação.

Com golos de Bas Dost e Bryan Ruiz, um em cada metade do encontro, o Sporting somou três pontos que lhe devolvem o terceiro lugar da I Liga. Mas, mais do que os autores dos golos, foi a forma como os jogadores os festejaram, todos juntos, longe do banco de suplentes, onde estava sentado o presidente Bruno de Carvalho, que foi mais significativo.

O líder sportinguista, aliás, foi recebido com assobios pela generalidade dos adeptos presentes no estádio, enquanto os jogadores foram aplaudidos. Já as claques exibiram mensagens críticas aos jogadores.

