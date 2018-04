Música

Check-in com Dead Combo

Nos últimos meses, andaram a lançar pistas ao vivo para o sucessor de A Bunch of Meninos. Quatro anos depois deste álbum, Tó Trips e Pedro Gonçalves estão prontos a exibir as paisagens sonoras do novo Odeon Hotel, a começar pelo single Deus me dê grana. A edição, na próxima sexta-feira, 13 de Abril, abre portas a uma extensa digressão dos Dead Combo que fará check-in por todo o país. Alexandre Frazão, Gui e António Quintino acompanham a dupla ao vivo. Mark Lanegan, que participou no disco a cantar Fernando Pessoa, já confirmou a presença em Agosto no festival Paredes de Coura.

COIMBRA Convento de São Francisco

Dia 12 de Abril, às 21h30.

Bilhetes de 6€ a 15€

OEIRAS Auditório Municipal Ruy de Carvalho

Dia 13 de Abril, às 21h30 (festival Soam as Guitarras).

Bilhetes de 10€ a 12,50€

ÉVORA Teatro Garcia de Resende

Dia 14 de Abril, às 21h30 (festival Soam as Guitarras).

Bilhetes a 12,50€

Foto DR

Ópera

Duas famílias, uma tragédia

A história trágica tornada famosa por Shakespeare em Romeu e Julieta chega ao São Carlos numa versão de I Capuleti e I Montecchi, ópera de Vincenzo Bellini. Mihaela Marcu, Alessandra Volpe, Davide Giusti, Luís Rodrigues e Christian Luján dão voz aos personagens. Com direcção musical do italiano Giampaolo Bisanti e encenação do francês Arnaud Bernard, é uma produção do Teatro La Fenice de Veneza. Foi nesta cidade que se estreou originalmente, em 1830. Com libreto de Felice Romani, a ópera de Bellini não é uma adaptação shakespeariana, mas um trabalho a partir de outros relatos da história, e centra-se no desespero dos jovens amantes, nas suas últimas 24 horas, perante a rivalidade extrema entre as respectivas famílias. Antes de cada récita, o musicólogo Alexandre Delgado faz uma introdução à música e à história.

LISBOA Teatro Nacional de São Carlos

Dias 14, 16, 18 e 20 de Abril, às 20h; dia 22 de Abril, às 16h.

Bilhetes a 20€ a 65€

Foto Actually doing things I set out to do increases my overall level of satisfaction, 2012 DR

Arte

Design feliz

Stefan Sagmeister, conhecido pelas capas que criou para álbuns de músicos como Rolling Stones, Lou Reed, Laurie Anderson ou David Byrne, invade o MAAT com The Happy Show. É, simultaneamente, um dos seus projectos mais icónicos e uma das exposições de design gráfico mais visitadas de sempre. Provocação, humor e ironia dão o tom a vídeos, infografias, esculturas e instalações que exploram o conceito de felicidade. O visitante é convidado a questionar máximas de vida numa série de testes criativos, interactivos e quase sempre divertidos, saídos da mente do designer austríaco, radicado em Nova Iorque.

LISBOA MAAT - Museu de Arte, Arquitectura e Tecnologia

De 11 de Abril a 4 de Junho. Todos os dias, excepto terça, das 11h às 19h.

Bilhetes a 5€

Foto Filipe Ferreira

Teatro

Amar em tempos de crise

Depois de ter encenado Fé, Caridade e Esperança em 2017, Tónan Quito regressa à obra de Ödön von Horváth, desta vez para dirigir uma peça, escrita em 1932, que questiona a resistência do amor às sequelas de uma crise. Casimiro e Carolina é a história de um casal que tenta entregar-se a uma festa, beber para esquecer, divertir-se para sonhar, libertar-se de preocupações. Mas rapidamente se percebe que não conseguem escamotear os sintomas de depressão e desespero que assolam a sua vida – sintomas esses de uma ruptura anunciada.

LISBOA Teatro Nacional D. Maria II

De 12 a 29 de Abril. Quarta, às 19h; quinta a sábado, às 21h; domingo, às 16h.

Bilhetes de 5€ a 17€

Foto Arquivo de Sérgio Fernandez

Arquitectura

Universalistas em casa

Chega a Portugal a exposição que esteve patente há dois anos na Cité de l’Architecture & du Patrimoine, em Paris, para assinalar meio século da presença da Fundação Gulbenkian na capital francesa. Comissariada por Nuno Grande, com consultoria de Souto de Moura, Os Universalistas - 50 Anos de Arquitectura Portuguesa é uma mostra multimédia que reúne materiais relacionados com 50 projectos de arquitectos portugueses. Entre eles estão Alexandre Alves Costa, Sérgio Fernandez, Alcino Soutinho, Fernando Távora e Álvaro Siza (retratados na imagem, juntamente com José Grade, numa visita a Atenas, em 1976). A exposição está organizada em cinco núcleos: (inter)nacionalismo, colonialismo, revolução, europeísmo e globalização.

MATOSINHOS Casa da Arquitectura

De 13 de Abril a 19 de Agosto. Terça a sexta, das 10h às 18h; sábado e domingo, das 10h às 19h.

Bilhetes a 5€

