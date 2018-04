A casa real espanhola tinha procurado fazer passar a mensagem de não havia qualquer problema entre a rainha Letizia e a rainha emérita Sofia e que, mais tarde ou mais cedo, as duas monarcas iriam, de forma natural, dar prova disso. O momento chegou neste sábado, quando posaram sorridentes e afáveis para os fotógrafos, à porta da clínica onde Juan Carlos de Espanha, que abdicou para o seu filho em 2014, foi operado ao joelho.

O incidente de que se falou na última semana ocorreu no final da missa de Páscoa, em Palma de Maiorca. À saída da igreja, a rainha Sofia preparava-se para tirar uma fotografia com as duas netas, a princesa Leonor e a infanta Sofia, quando a mãe das crianças, Letizia, impediu as imagens, levando o marido, Felipe VI, a intervir.

As fotografias publicadas neste domingo pela imprensa espanhola mostram um ambiente bastante diferente entre as duas. A família real chega à clínica de automóvel e Letizia abre a porta à sogra e juntas posam para os fotógrafos, sorridentes e conversando uma com a outra. Já dentro da Clínica Universitaria Sanitas La Moraleja, Letizia põe a mão nas costas da rainha, dando-lhe prioridade.

Durante a cena de “reconciliação”, o rei Felipe afastou-se estrategicamente das duas, dando espaço para que a mulher e a mãe aparecessem nas imagens lado a lado, dando uma ideia de cumplicidade.

