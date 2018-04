O exercício de fazer um retrato da saúde em Portugal levou neste sábado vários peritos a apoiar uma mudança na saúde que coloque o cidadão no centro do sistema. Foi numa cerimónia que assinalou o Dia Mundial da Saúde, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa. O ministro da Saúde dirigiu a palavra aos profissionais do sector, afirmando que não devem apenas prestar cuidados aos cidadãos, “mas torná-los parte activa no processo de decisão”.

“Nós não podemos infantilizar a sociedade. Não podemos fazer de conta que, pela simples circunstância de termos estudado e sermos profissionais de saúde, sabemos mais sobre as necessidades de saúde dos cidadãos do que eles próprios”, afirmou Adalberto Campos Fernandes, no encerramento da cerimónia.

PUB

No final da sua intervenção, o ministro deu razão a Jorge Sampaio que, minutos antes, defendera necessidade de se “encontrar uma fórmula de equilíbrio virtuoso” no investimento que consolide o acesso universal à saúde. Para o antigo Presidente da República, a política de investimento tem que traduzir “o equilíbrio certo entre a proporção de população coberta, o leque de serviços oferecidos, a sua qualidade e os custos” a suportar. “A forma como tivermos sucesso nas próximas décadas nesta procura [desta fórmula] ditará o sucesso do SNS”, afirmou.

PUB

Para Jorge Sampaio, “o foco no financiamento é compreensível”, mas não pode “transformar-se num espartilho tal que a prazo acabe por destruir o sistema de saúde”. Para além de que, demonstrou, a promoção da saúde é também “um investimento com retorno financeiro e impacto social”, havendo "estudos que mostram que cada euro investido na saúde pública gera um retorno de seis euros no seio do sistema de protecção social”.

No painel que discutiu o relatório Retrato da Saúde, feito pelo ministério, António Rodrigues, gestor de projectos da Associação Nacional de Farmácias, e Ana Ferreira de Castro, oncologista, reivindicaram que o cidadão deve estar no centro deste sistema. Uma posição apoiada por João Queiroz e Melo, o cirurgião pioneiro na transplantação cardíaca, distinguido neste sábado com o Prémio Nacional de Saúde, que sublinhou que em 1968, quando se iniciou na prática da medicina, o “ênfase dos cuidados estava nos médicos” e “hoje está nos gestores”.

Colocar os cidadãos no centro implicará, para além do papel na decisão, a incremento da literacia e educação para a saúde, defenderam. Reflectido neste retrato está o facto da capacidade económica, a qualidade de vida e de trabalho, o meio onde vivem e o grau de escolaridade ainda criar grandes disparidades quanto à saúde dos cidadãos.

“Bombo da festa político”

O Ministro da Saúde aproveitou também para analisar o cargo que ocupa, considerando que este “funciona em todas as legislaturas como uma espécie de válvula de descompressão para o Governo, assim como uma espécie de bombo da festa político”. Esta situação, acredita, decorre da “frustração e expectativas não satisfeitas” relacionadas com a exigência de recursos por parte de entidades do sector.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O que, diz o governante, continuará a acontecer, pois será “sempre impossível” satisfazer as constantes reivindicações de financiamento “face à imensidade de necessidades que temos”.

Adalberto Campos Fernandes comentou ainda aquilo que a oposição considera ser a dependência da saúde em relação às finanças, afirmando que “não se serve a saúde dos portugueses pensando que as dificuldades acabaram ontem e que o ministro da Saúde não tem mais dinheiro apenas e só porque terá um problema com o ministro das Finanças”. O governante afirmou que “não há serviço público de qualidade que resista a uma económica frágil e a conta públicas desequilibradas”.

Já o ministro-adjunto Pedro Siza Vieira, que discursou em substituição de António Costa, classificou o serviço público de saúde como “a mais bela construção da nossa democracia”, elogiando a “excelência” dos seus profissionais e dos resultados alcançados, em comparação com o crescimento socioeconómico do país. “Os indicadores de saúde que o nosso país apresenta são superiores àquilo que o nível de desenvolvimento económico e social justificaria”, afirmou.

PUB