O “grande ensinamento” das tragédias de 2017 é o de que o ataque inicial aos incêndios florestais é fundamental e será, no futuro, particularmente decisivo. É esta a convicção do presidente da Comissão Técnica Independente (CTI), João Guerreiro: “Nas condições meteorológicas que começam a afectar-nos com enorme intensidade, os incêndios ou são atacados logo no seu início ou é muito difícil suprimi-los”, afirmou ao PÚBLICO.

Para que esse ataque inicial possa ter êxito, é preciso juntar conhecimento e meios, avisa: “Recorrer aos modelos de previsão atmosférica incorporando conhecimento actualizado e garantir forças e meios capazes de, rapidamente, conseguirem extinguir as ignições, tenham elas a origem que tiverem”. Por outras palavras, fazer uma “maior integração entre a investigação e a previsão com a componente operacional” e, em simultâneo, promover “uma maior qualificação e profissionalização das forças operacionais”.

PUB

Estas recomendações foram transmitidas ao PÚBLICO em respostas a um conjunto de perguntas, por escrito, nas quais João Guerreiro recorda algumas das principais conclusões dos dois relatórios da CTI aos incêndios de Junho e Outubro. E que resume em três ordens de questões: a ausência de prevenção estrutural contra incêndios, por falta de estratégia, nas últimas décadas, para compensar o abandono do mundo rural e de medidas para a gestão da floresta; as alterações climáticas e o aparecimento de fenómenos atmosféricos extremos; e o modelo de combate aos incêndios florestais.

PUB

Na sua opinião, o modelo em vigor no ano passado era “pouco qualificado e com enorme dificuldade de coordenação”, além de estar “desfasado das duas primeiras questões e estruturado de forma muito segmentada”.

Nos relatórios, a CTI pôs muito ênfase na falta de prevenção nos dias das tragédias, tanto mais que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) tinha alertado para o risco extremo das condições metereológicas nalgumas zonas, que terão sido negligenciados. Nas respostas ao PÚBLICO, João Guerreiro insiste nesse ponto: “Se se tivessem utilizado as capacidades técnicas e científicas para antever o que se iria passar, é provável que os efeitos não tivessem sido tão devastadores”.

Mas o antigo reitor e professor catedrático da Universidade do Algarve prefere agora destacar o objectivo dos trabalhos da CTI de superação dos erros do passado e de “identificação do que, no futuro, devia ser feito, do que devia ser evitado ou do que devia ser objecto de uma alteração profunda do nosso sistema de protecção civil”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Perante tudo o que já foi anunciado pelo Governo, e embora saliente a escassez de informação sobre o que está a ser preparado para o Verão deste ano, João Guerreiro sublinha pela positiva “a criação da Agência para a Gestão Integrada dos Fogos Rurais, a aprovação da Directiva Única, a contratação de Coordenadores e de Peritos da Agência (em curso), [e] o reforço do corpo especial da GNR”.

Aplaude também “a mobilização geral em torno da redução dos combustíveis vegetais e das preocupações quanto às medidas de autoprotecção” das populações, mesmo sabendo que há problemas estruturais que não se resolvem de um ano para o outro. “O problema, que resulta da inexistência de uma cultura de afirmação da importância da floresta e, nos últimos anos, do alheamento das políticas públicas destas realidades, não estará resolvido a curto prazo”, sublinha. “Mas o importante é que se adoptem iniciativas, que se tomem decisões e que se avance solidamente nessa direcção”, acrescenta.

Em suma, João Guerreiro considera que o novo modelo “parece teoricamente acertado”. “Mas, como em tudo, depende sobretudo da melhor ‘mistura’ da qualificação das pessoas, da disponibilidade do conhecimento, da convergência institucional, da mobilização social e da criação de uma cultura favorável ao reconhecimento efectivo das funções diversificadas (económicas, sociais e ambientais) proporcionadas pela floresta”, sublinha. com Liliana Valente

PUB