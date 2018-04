Morreu Acácio Magro, ex-ministro do Comércio de Maria de Lourdes Pintasilgo

Acácio Pereira Magro, ministro nos Governos de Nobre da Costa, Mota Pinto e Lourdes Pintasilgo, morreu na sexta-feira aos 85 anos, em Lisboa, disse neste sábado à Lusa fonte da família.

Acácio Manuel Pereira Magro nasceu em 3 de Setembro de 1932, em Lisboa, foi vice-presidente do Banco Nacional Ultramarino (BNU) e da Fundição de Oeiras e leccionou no ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa e na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

Foi ministro dos Assuntos Sociais no III Governo Constitucional, de Alfredo Nobre da Costa (1978), no IV Governo, de Mota Pinto (1978-79), e de Maria de Lourdes Pintasilgo, onde ocupou a pasta do Comércio e Turismo (1979-80).

Foi autor de obras académicas no domínio do marketing e da gestão.

O corpo de Acácio Magro está neste sábado em câmara ardente na Igreja de Miraflores e o funeral realiza-se no domingo, no cemitério de Barcarena, concelho de Oeiras.

