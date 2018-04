Sobre a Operação Fizz

Na edição de hoje do seu jornal, na notícia sobre o meu depoimento no processo Fizz, começa por dizer-se em subtítulo que “Advogado admitiu pela primeira vez ter tido reuniões com ex-magistrado, que o vai processar”.

Não vou comentar o resumo que é feito do meu depoimento como testemunha, mas não posso deixar de desmentir aquela afirmação de subtítulo da notícia.

Ao contrário do que aí se diz, em várias oportunidades confirmei que reuni com o Dr. Orlando Figueira a partir de Maio de 2015 e que, uma vez obtida a dispensa do segredo profissional, dever a que todos os advogados estão vinculados, relataria ao Tribunal, com total rigor e sem reservas, os factos de que tive conhecimento nessa altura. Disse-o a vários meios de comunicação, inclusive, mais recentemente, à TVI no dia 19 de Março último.

E, note-se, nunca disse o contrário, embora com o cuidado de respeitar o dever do segredo que inclui revelar a própria existência das reuniões.

Refiro ainda que, caso a Senhora jornalista me tivesse contactado sobre este tema, certamente não teria escrito aquela afirmação, pois não ponho em causa a sua boa fé.

Daniel Proença de Carvalho

Até onde pode ir uma reabilitação?

Em projectos financiados pelo FEDER com vista à reabilitação integral de edifícios, há elementos arquitectónicos que têm forçosamente de ser preservados? Existe um caso concreto a ser apreciado pelo Ministério Público onde esta questão se coloca.

A Câmara Municipal de Grândola candidatou ao Portugal 2020 a reabilitação do edifício da Biblioteca Municipal, uma casa do último quartel do séc. XIX. A candidatura é sustentada por um projecto que prevê a descaracterização total do edifício, dando origem a um prédio de aparência totalmente diferente.

Quando foi tornada pública a intenção de fazer desaparecer o edifício, um grupo de cidadãos, denominado #PreserveCasaBarahona, organizou-se para garantir a sua preservação. Uma das diligências tomadas passou por submeter ao Ministério Público uma participação onde se questiona se no âmbito da candidatura, que se enquadra na tipologia de “reabilitação integral de edifícios”, é possível ou não apagar todos os elementos arquitectónicos existentes.

Se a justiça assegurar o financiamento desta intervenção, um instrumento destinado à reabilitação de edifícios servirá também para destruir património em vez de o valorizar, assim como servirá para, sob o carimbo de uma reabilitação, financiar o surgimento de obras novas sem ligação identitária às construções existentes. Aguardamos a decisão que esclarecerá estas dúvidas.

João Sobral, Grândola

