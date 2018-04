Arranca neste sábado a Conferência Ulisses 2018 no Centro Cultural de Belém. Com início marcado para as 14h30, os painéis e mesas redondas que se vão estender pelo dia deste sábado e domingo têm como tema fundamental a democracia europeia e o futuro da Europa.

PUB

“Há uma coisa mais forte do que a força de todos os exércitos do mundo: uma ideia cujo tempo chegou”. Esta frase, atribuída a Victor Hugo, serve de mote para a conferência, comissariada pelo historiador Rui Tavares e da qual o PÚBLICO é media partner. E é por isso que as atenções estão viradas para o futuro. A organização desafiou os jovens a fazerem um pequeno ensaio, que podem ser escritos ou em formato de vídeo ou áudio. Vão ser seleccionados entre 15 a 25 dos melhores trabalhos, cujos autores serão premiados com um Cartão CCB e uma viagem a Bruxelas no segundo trimestre deste ano. Os resultados vão ser anunciados no dia 28 de Abril.

Mas antes, neste sábado e domingo, têm a palavra os oradores da Conferência Ulisses. A abrir, às 14h30, está o painel onde se vai discutir a democracia. Carlos Moedas, Kim Lane Scheppele, Margarida Marques, Miguel Poiares Maduro e Turkuler Isikel vão debater o tema numa discussão moderada por Manuel Meneses.

PUB

Das 17h30 às 19h, quatro mesas redondas vão discutir variadas matérias, tais como os direitos e democracia, sociedade e bem-estar, conhecimento e cultura e educação e ciência. Todas elas são moderadas por jornalistas do PÚBLICO.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Para o final, entre as 21h e 23h, está marcado o último painel do dia que se centra na economia e sociedade. Grégoire Mallard, Inês Domingos, Mariana Mortágua e Paul Mason são os oradores que vão contar com a moderação de José Pedro Frazão.

No domingo, estão marcados mais dois painéis e mesas redondas, sendo que, neste dia, o início da conferência está marcado para as 10h30.

Se não puder passar pelo CCB para participar na discussão do futuro da Europa, passe pelo PÚBLICO, que vai acompanhar a conferências durante o fim-de-semana.

PUB