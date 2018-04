Um cargueiro maltês de 225 metros embateu neste sábado contra uma mansão histórica localizada nas margens do Estreito do Bósforo, em Istambul, Turquia. A colisão aconteceu depois do sistema de navegação da embarcação ter falhado e o leme ter ficado bloqueado. Após o incidente, a circulação no Bósforo ficou impedida nos dois sentidos durante algumas horas, refere a CNN.

O acidente ficou registado num vídeo que mostra os danos provocados no edifício, sobretudo nos pisos superiores. Apesar da magnitude dos estragos, não há registo de feridos.

PUB

PUB

O navio Vitaspirit, de 38 mil toneladas, foi retirado do local do acidente com recurso a rebocadores. Segundo a Associated Press, o cargueiro vinha do Egipto e transportava cevada.

A mansão Hekimbasi Salih Efendi – que pertencia a um médico otomano com o mesmo nome –, fica localizada nas imediações da ponte Fatih Sultan Mehmet, uma das três estruturas que faz a ligação entre o lado europeu e o lado asiático da metrópole turca.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A edificação data do século XVIII e é actualmente utilizada em cerimónias de casamentos, concertos e outras festividades.

A mansão otomana, uma yali tradicional construída totalmente em madeira, foi cenário do filme de 2017 Rosso Istanbul, do realizador turco-italiano Ferzan Ozpetek. Está avaliada em dezenas de milhões de euros.

O Bósforo é uma das mais movimentadas vias de navegação do mundo, ligando o Mar Negro (e por essa via, parte da Europa de Leste) ao Mar de Mármara (e daí ao Mediterrâneo). É uma peça fundamental das rotas internacionais do petróleo.

PUB