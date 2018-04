No primeiro dia da Conferência Ulisses, que decorre até domingo no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, a discussão sobre o futuro da Europa passou por variados temas, dos direitos ao bem-estar passando pela ciência e cultura.

No lançamento das quatro mesas redondas, todas elas moderadas por jornalistas do PÚBLICO, que é media partner do evento, a redactora principal São José Almeida, que moderou a conversa sobre direitos e democracia, referiu que a principal questão é saber “como é que é possível os Estados obedecerem ao objectivo de viverem numa sociedade que reconhece a diversidade de individualidades e que ao mesmo tempo pugna pela integração de todos”.

Manuel Carvalho, também redactor principal do PÚBLICO, moderou a discussão que teve como tema a sociedade e bem-estar. Na sua opinião é “fundamental discutir o poder político, as políticas, as políticas económicas, a economia, a globalização”. “Principalmente quando se dá conta que a redistribuição de rendimentos tem recuado”, refere ainda.

Sobre a realização deste evento, comissariado pelo historiador Rui Tavares, São José de Almeida reconhece a importância do mesmo, afirmando que “se os cidadãos europeus não discutem o que é a sociedade em que vivem e como ela se regulamente é a própria democracia e a própria União Europeia que perde”. “É pena que [a Conferência Ulisses] seja anual. Deviam existir mais debates destes”, disse. “Somos claramento um jornal cosmopolita e europeísta. Portanto, faz parte dos nossos deveres como órgão de comunicação social incluir estes temas na sua agenda”.

No âmbito da conferência, os jovens foram também desafiados a apresentar um ensaio com uma ideia para o futuro da Europa. André, estudante de História nos Açores, e Nair, estudante de Direito em Lisboa, foram premiados com uma viagem de Interrail pelo continente europeu.

André centrou o seu trabalho na questão da educação, defendendo que existem nas escolas portuguesas "muitas disciplinas académicas e muito pouca introdução de valores”. Já Nair centrou-se numa análise jurídico-política das instituições europeias e da problemática nos tratados da União Europeu, bem como da questão social, ambiental e da saúde.

No domingo, a Conferência Ulisses começa logo pelas 10h30, com um primeiro painel sobre direitos humanos e ambientais. Depois seguem novamente quatro mesas redondas, mais uma vez moderadas por jornalistas do PÚBLICO. Aqui vão discutir-se temas como ambiente e planeta, a globalização ou segurança e defesa. No final, o debate centra-se no futuro da Europa, numa conversa que terá como intervenientes, Jan-Werner Müller, Mário Centeno, Martin Schulz e Rui Tavares. A moderação estará a cabo de José Manuel Rosendo.

