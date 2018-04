Todos nós temos receitas predilectas que vamos aperfeiçoando ao longo dos anos. Sendo já Primavera, é altura de partilhar com o mundo a minha receita para um molho tártaro perfeito.

Os molhos tártaros que se compram já feitos não prestam — na minha ânsia preguiçosa já experimentei todos. Os molhos tártaros que fazem nos restaurantes são igualmente maus, consistindo de maionese Hellman’s com cornichons e alcaparras à mistura.

Antigamente, quando cada restaurante (incluindo cervejarias e marisqueiras) fazia a sua maionese, usando mostarda portuguesa e azeite misturado com óleo vegetal, os molhos tártaros tinham, pelo menos, a virtude de serem diferentes uns dos outros.

O melhor molho tártaro que sobreviveu à malfadada Hellmanização é o do maravilhoso restaurante Beira-Mar, em Cascais. Lá os famosos filetes de pescada (ou umas lulas à sevilhana) vêm sempre com um impecavelmente seco arroz de berbigão e uma molheira de um belíssimo molho tártaro, feito de raiz.

A única solução é fazermos em casa e levarmos para os restaurantes onde formos comer peixe frito.

O molho tártaro clássico é uma maionese feita com gema cozida em vez de gema crua, mais cebola picada e cebolinho picado. A versão batoteira permite juntar a gema a uma maionese já feita.

Para combater esta austeridade arranjaram-se os cornichons e, sobretudo, as alcaparras. Há depois uma grande variedade de outros ingredientes possíveis, como pimentos morrones e azeitonas.

A minha versão de molho tártaro é tentadora porque não é um molho: é o prato principal. Pode comer-se sozinho como uma salada de ovos cozidos ou dá para rechear deliciosas sanduíches.

Pensar no molho tártaro como uma salada proíbe que se exagere na maionese. Para não ficar enjoativo tem de consistir em pepinos, alcaparras e ovos cozidos levemente temperados com maionese.

Uma das maneiras de servir esta salada tártara é colocá-la no centro do prato e rodeá-la de acompanhamentos: rodelas de lula frita, choco frito, raia frita, batata frita, folhas de alface, bastões de aipo, etc.

Eis os ingredientes:

- Maionese caseira, acabada de fazer com óleo de girassol, uma colher de chá de mostarda de Dijon e sumo de limão. Recomenda-se a receita da Bimby.

- 2 ovos cozidos durante 11 minutos.

- 6 cornichons estaladiços. As alemãs são as melhores. Recomendo a marca Hengstenberg.

- Uma mão-cheia de alcaparras. As melhores são as sicilianas secas em sal. As piores são as preservadas em vinagre que avinagram tudo. Para tirar o sal das alcaparras, lave-as muito bem e deixe-as durante uma hora em leite gordo.

Numa tigela, desfazem-se os ovos cozidos com um garfo, claras e gemas, um ovo de cada vez. Cortam-se os pickles de pepino em cubinhos pequeninos. Juntam-se as alcaparras, inteiras.

Mexe-se tudo até ficar uma salada bonita de se ver. É agora que se vai acrescentar a maionese, uma colher de sopa de cada vez. Prova-se. Às vezes chegam só duas colheres de maionese. Pode até só chegar uma: depende das quantidades dos pickles e dos ovos.

É aqui nesta afinação que se decide a deliciosidade do molho tártaro: a maionese é apenas o tempero da salada. O erro dos molhos tártaros contemporâneos é serem apenas maioneses condimentadas, gordíssimas, que se usam para temperar coisas fritas, já de si gordas.

O molho tártaro só está bom se apetece comê-lo sem mais nada. É o princípio da auto-suficiência. É por isso que se ganha em pensar no molho como uma salada de ovos cozidos com pickles. Tanto os ovos como os pickles têm de ser muito bons. Para quê poupar com ingredientes inferiores? A salada é barata e as melhores versões de ovos e pickles não são nada caras.

O que não impede este molho tártaro de ser um enorme luxo.

